DON VICTOR MANUEL SÁNCHEZ PRIMER DIRECTOR Y UNO DE LOS FUNDADORES DE LA AUTÉNTICA DEFENSA

A diferencia del año anterior, este aniversario podemos definirlo como "el de la esperanza", dado que pareciera que, vacuna mediante, empezaremos a superar la pandemia. Seguramente, muchos tendremos la tristeza de algún familiar al que este ingrato virus lo alejó para siempre y nos es mucho más difícil pensar en positivo. Pero la historia recordará al 2021 como el año en que la crisis mundial de Covid-19 comenzó a quedar atrás. Y para La Auténtica Defensa quedará ligado al 44º aniversario de estar junto a ustedes, nuestros lectores. Hoy La Auténtica Defensa cumple un nuevo aniversario, el número 44, acompañando a la comunidad de Campana. Hace poco tiempo, conversando con un joven de la ciudad en alusión del aniversario de la empresa que su padre inició hace 35 años y en la cual hoy trabajan codo a codo con toda la familia, me decía lo raro que suena que La Auténtica Defensa haya nacido en aquellos años tan oscuros de dictadura militar y de tantas libertades cercenadas. Para él no parecía el mejor momento de comenzar una empresa periodística, sobre todo por los riesgos que imponía opinar o contar verdades. Allí me di cuenta que, así como mucha gente todavía nos dice "La Defensa", en alusión al diario fundado en 1909 por José María Sánchez y que hasta 1977 era dirigido por su hijo Víctor Sánchez, quien posteriormente fuera el primer director de La Auténtica Defensa, otros desconocen esa esencia centenaria que La Auténtica posee de arrastre y las peripecias por las que pasó en aquellos años sombríos que tanto mal hicieron y que aún hoy siguen siendo una herida abierta en nuestra historia como país. Desaparecidos, niños robados, represión y hasta el envío de púberes a una guerra que, aunque actuaron como héroes, eran solo niños en una lucha desigual. Siempre me quedo con la definición poética que hizo Fito Páez de la guerra de Malvinas: "Una guerra en si bemol, sin ninguna melodía...". Volviendo a esta charla con el joven empresario, quedó claro que nada sabía que La Auténtica Defensa es la continuación de La Defensa Popular y que, en 1977, merced a la presión militar y la complicidad de algunos civiles, se despojó a Víctor Sánchez de su bien más preciado: "El Diario de Campana". Pero si la intención fue atemorizar a Víctor (que pasó varios días en un calabozo por publicar una carta solicitada del entonces intendente Calixto Dellepiane) y, aunque en un primer momento a la maquinaria represora y sus cómplices les pareció funcionar la estrategia, pasaron solo unos meses para que Sánchez, junto a su hermano José María, el apoyo de toda la familia y la colaboración inmensa de muchos empleados que decidieron dejar La Defensa y acompañarlo en un nuevo desafío (sobre todo me gustaría destacar la figura de Néstor Iglesias), comenzaran a reinventarse. Alquilaron un lugar en la avenida Rocca (el mismo en el que hoy estamos), compraron maquinaria con ahorros personales y, con la ayuda inestimable de muchos actores locales a los que no quiero nombrar para no olvidarme de ninguno (comerciantes, profesionales, políticos, deportistas, empresarios), hicieron posible que el 31 de julio de 1977, La Auténtica Defensa llegue a sus lectores. Un esfuerzo inmenso en un momento delicado. Esas cosas que parecen imposibles, pero que son reales. Sin embargo, eso es solo el 50% de la historia. La otra parte, sumamente importante, fue que la ciudadanía, antiguos lectores de La Defensa Popular, nunca le dieron la espalda a Víctor Sánchez y no dudaron en reemplazar aquella continuidad de 70 años por el incipiente proyecto periodístico llamado (muy inteligentemente) La Auténtica Defensa. Si la ciudadanía no hubiera sabido elegir, sin dudas todo el esfuerzo realizado hubiera zozobrado. Fue la gente la que hizo posible que hoy, 44 años después, nosotros sigamos de pie. Por eso, son ustedes la parte más importante que tenemos como capital. Mucha agua ha pasado bajo el puente. Por suerte, desde 1983 que se recuperó la democracia, con todas las crisis mediante que no pudieron quebrar su institucionalidad, el país sigue funcionando guiado por la Constitución Nacional. El periodismo recobró libertades y asumió también responsabilidades. Pero nosotros entendemos que seguimos siendo ese medio que nació abriéndose camino ante la adversidad, sorteando obstáculos, acompañando a la ciudadanía en las buenas y en las malas y haciendo partícipe al pueblo de Campana, ofreciendo nuestras páginas como vínculo social. Este año la democracia nos llama nuevamente a votar. Valoremos ese derecho y tomemos esta instancia como la mejor forma de participación ciudadana. Nosotros, como medio de comunicación, sabemos que el pueblo nunca se equivoca y sabe elegir. Y lo tenemos claro desde ese momento tan complejo en el que nacimos, hace ya 44 años. ¡Gracias por estar siempre acompañándonos!



La Auténtica Defensa:

Hoy cumplimos 44 años

