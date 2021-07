En Mitre y Puccini, desde las 14.00 horas. Haría su presentación Emiliano Agüero, por lo que Santiago Moyano pasaría a jugar como lateral derecho. El Violeta acumula seis encuentros sin victorias. La apuesta que Villa Dálmine realizó para la segunda rueda de este Campeonato 2021 de la Primera Nacional tendrá hoy una prueba más que interesante: después de haber empatado 1-1 con Independiente Rivadavia como visitante, el Violeta estará recibiendo esta tarde a Atlético de Rafaela con el objetivo de consolidar las mejoras mostradas en Mendoza y corregir los desacoples que tuvo, principalmente, en el primer tiempo. Los debuts de Ezequiel D´Angelo, Lautaro Díaz y Francisco Nouet le dieron otra impronta a la ofensiva. Y, ahora, el DT Marcelo Franchini buscará un mejor equilibrio con la inserción también de Emiliano Agüero en la formación titular. El exjugador de River Plate de Paraguay sería el volante central del sistema 4-1-4-1 y permitiría que Santiago Moyano regrese al lateral derecho, su puesto natural. De concretarse estos movimientos, otro que retornaría a su posición habitual sería Maximiliano Pollacchi, quien venía desempeñándose como marcador de punta y volvería a la zaga central. Así, Franchini dejaría atrás las "improvisaciones" a las que recurrió en el final de la primera rueda, sobre todo a partir de las lesiones de Facundo Lando y Laureano Tello y la salida de Cristian Ojeda. En tanto, como centrodelantero continuará Juan Cruz Franzoni, dado que Alejandro Gagliardi todavía no superó la contractura que lo marginó de la presentación en Mendoza. Entonces, esta tarde, Villa Dálmine formaría con Emanuel Bilbao; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres o Zaid Romero, Fernando Bersano; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Ezequiel D´Angelo, Germán Díaz, Francisco Nouet; y Juan Cruz Franzoni. La nómina de convocados la completan Lucas Bruera, Facundo Rizzi, Agustín Stancato, Laureano Tello, Franco Costantino, Valentín Albano, Leandro Larrea, Gastón Martiré y Lucas Cajes (uno de estos diez jugadores quedará fuera del banco de suplentes). El equipo de nuestra ciudad buscará su segunda victoria de la temporada para así cortar una racha de seis encuentros sin triunfos (tres empates y tres derrotas). Por su parte, Atlético de Rafaela llegará a Campana luego de una dolorosa caída frente a San Martín de San Juan como local: ese 0-2 le cortó una racha de cuatro juegos sin derrotas (llevaba tres victorias y un empate) y le provocó una caída del 4º al 9º puesto de la tabla de la Zona B. En busca de la recuperación, Walter Nicolás Otta tendrá dos bajas: Cristian González fue expulsado en la fecha pasada, mientras Ayrton Portillo arrastra una molestia física que lo obligará a perderse su primer partido del campeonato. En cambio, "Nico" contará por primera vez con los delanteros Franco Jominy y Lautaro Parisi, incorporaciones que sumó para esta segunda rueda. Con estas particularidades, la formación de La Crema para esta tarde sería con Guillermo Sara; Christian Chimino, Fernando Piñero, Agustón Bravo, Roque Ramírez; Alex Luna, Facundo Soloa, Emanuel Molina, Marcos Giménez; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. La nómina de convocados del conjunto santafesino se completa con Agustín Grinovero, Brian Calderara, Bruno Riberi, Gastón Tellechea, Federico Recalde, Enzo Avaro, Guillermo Funes, Franco Jominy y Lautaro Parisi. El encuentro, correspondiente a la 19ª fecha (segunda de la segunda rueda) de la Zona B, comenzará a las 14.00 horas y será arbitrado por Gastón Ariel Suárez.

FRANZONI SEGUIRÁ COMO TITULAR TRAS SU BUENA ACTUACIÓN EN MENDOZA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 14. En 13 partidos, Villa Dálmine obtuvo 3 victorias y Atlético de Rafaela se impuso en 4 ocasiones. Igualaron 6 veces. El Violeta convirtió 6 goles, mientras La Crema marcó 12. EN CAMPANA. Jugaron 6 partidos: Villa Dálmine ganó 2 (4 goles), Rafaela venció en 2 ocasiones (5 goles) y empataron 2 encuentros. EN RAFAELA. Jugaron 7 encuentros: Atlético ganó 2 (7 goles) y Villa Dálmine se impuso una vez. Empataron en 4 ocasiones. PRIMERA RUEDA. El pasado viernes 19 de marzo, por la 2ª fecha del actual campeonato, empataron 0-0 en Rafaela. EL ULTIMO TRIUNFO VIOLETA. Fue el viernes 1º de febrero de 2019, como visitante, por la 14ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera Nacional: 1-0 con gol de Martín Comachi. EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. El pasado domingo 20 de diciembre, por la 4ª fecha del Torneo de Transición de la Primera Nacional, Atlético de Rafaela se impuso 2-0 con goles de Guillermo Funes y Claudio Bieler. LA ULTIMA VICTORIA VIOLETA COMO LOCAL. Fue el sábado 17 de noviembre de 1990, por la 16ª fecha del Nacional B 1990/91: 1-0 con gol de Germán Gabriel Del Pino, fallecido hace pocos meses a causa del Covid-19. APOSTILLAS. Villa Dálmine acumula 3 encuentros sin victorias ante Atlético de Rafaela, con 2 empates y una derrota. En Campana, en tanto, suma 4 juegos sin triunfos, con 2 igualdades y 2 caídas. OTROS SEIS ENCUENTROS El arranque de la 19ª fecha de la Primera Nacional ofrecerá hoy otros seis encuentros, además de Villa Dálmine vs Atlético de Rafaela. Por la Zona A jugarán: Temperley vs Deportivo Maipú (15.00), Deportivo Riestra vs Tigre (15.10) y Belgrano vs Alvarado de Mar del Plata (18.00). En tanto, por la Zona B lo harán: Defensores de Belgrano vs Barracas Central (15.00), All Boys vs Brown de Adrogué (15.30) y San Martín de San Juan vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (16.00).

Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe hoy a Atlético de Rafaela

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: