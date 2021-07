Vuelven a solicitar a los vecinos no arrojar basura en lugares indebidos

El intendente Abella se acercó a supervisar las tareas de limpieza que personal de la Secretaría de Espacio Público realizó al costado de la ruta 6 y remarcó la importancia de contribuir para que no se generen microbasurales. La Secretaría de Espacio Público del Municipio llevó a cabo una vez más la limpieza de un microbasural en una dársena de la Ruta 6. El intendente Sebastián Abella supervisó las tareas que llevaban a cabo el personal municipal y volvió a solicitar a los vecinos que no arrojen basura en lugares que no están permitidos. "Es muy necesario que los vecinos contribuyan con el cuidado del lugar y dispongan adecuadamente de sus residuos domiciliarios y cacharros", enfatizó el jefe comunal tras constatar el mal estado del lugar a raíz del arrojo indebido de basura. "Desde el Municipio hacemos un gran esfuerzo para que el mantenimiento integral, a diario, llegue a cada rincón de la ciudad, como así también para cuidar al medio ambiente, por ello es fundamental contar con la colaboración de todos", finalizó Abella.

