Lic. Irina Reboni Método TISO Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad Como bien muestra la imagen la problemática de la obesidad inicia desde edades muy tempranas. Los números son alarmantes, por ello queremos hacer hincapié en nuestro articulo de hoy en la prevención. Está íntimamente relacionado con el ambiente familiar. El ejemplo empieza en casa y por ello necesitamos que los hábitos se cambien en todo el circulo más cercano del paciente con obesidad. La Obesidad Infantil se genera por excesos en las ingestas y el sedentarismo, combinación muy actual en los días que corren. Nuestro objetivo como equipo profesional Especialistas en Obesidad que los padres que realizan planificación familiar entiendan que la obesidad se previene desde el embarazo. Si la mamá cuida todos los aspectos a consciencia durante el embarazo, es altamente probable que el bebé al desarrollarse en un ambiente sin estrés no genere eventos compensatorios en su niñez, es decir no intentara comer demás para acumular aquello que no tuvo durante su desarrollo en la panza o bien para continuar con el ambiente de excesos a los que estuvo acostumbrado en la panza si la mamá aumento mucho de peso. Y si a todo esto le sumamos que los chicos se mueven poco, prácticamente no juegan en la calle, no hacen mandados en bici con los padres y utilizan mucha pantalla. Desde lo estrictamente nutricional podemos sugerir controles con un nutricionista al menos 1 vez al año en conjunto con el pediatra, no solo para controlar peso y talla sino para aprender a comer desde pequeños. Existen muchas técnicas actuales para que en la familia se incorporen vegetales, frutas y variedad de carnes. Enseñar cuando podemos comer alimentos con excesos de azúcar o grasa y cuando debemos cuidarnos. La OMS y otras organizaciones profesionales han reconocido que la obesidad es un desafio en salud en todo el mundo que requiere ser manejada como una enfermedad crónica.La obesidad esta asociada con mas de 195 complicaciones. Las complicaciones de la obesidad son muchas y variadas, entre ellas encontramos: Apneas del sueño, dislipemia (aumento de colesterol por ejemplo), enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca, embolia pulmonar, ACV: accidente cerebro vascular), litiasis vesicular (cálculos en la vesícula), diabetes tipo 2 ,osteoartritis, algunos canceres entre otras complicaciones. Para culminar la Obesidad es una enfermedad crónica con múltiples tratamientos. Lo más importante es que el primer tratamiento es tomar la decisión de consultar al especialista para iniciar la prevención y el tratamiento oportuno.



Si tenes dudas o queres empezar la prevención desde casa , consultamos para evaluar cual es el mejor estrategia para vos y tu familia. Te esperamos en Centro Medico Rawson - Campana - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Método TISO:

Obesidad infantil

Por Dra. Cecilia Lopez - Lic. Irina Reboni

