Toda persona mayor de 18 años podrá acercarse a las postas móviles para recibir la primera dosis. Hoy sábado y mañana domingo, los operativos buscarán completar la totalidad de aplicaciones que pongan a Campana dentro de las "Ciudades Protegidas" del virus. Dos nuevos operativos de vacunación itinerante buscarán completar el remanente de vecinos que aún no cuentan con la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus. "Estamos realizando un despliegue intensivo para que nadie quede sin recibir su dosis. Y el avance ha sido tal, que las vacunas se aplican libremente a cualquier persona mayor de 18 años que se acerque a cualquiera de las postas" señaló el Coordinador de la campaña vacunatoria, Leonardo Midón. Hoy sábado, el vacunatorio móvil se ubicará en el barrio Las Acacias, en Mármol y Castilla, entre las 10 y las 14 horas. Y el Domingo, en el mismo horario, el operativo tendrá lugar en el barrio Otamendi, en el club barrial, calle Castaño 198. Solo hay que presentarse con DNI. "Estamos cada vez más cerca de constituirnos como ciudad protegida. Eso significa comenzar a recuperar de a poco la normalidad de nuestras vidas. Pero fundamentalmente, poner a la salud de nuestros vecinos en una zona mucho más segura, donde las consecuencias del virus puedan ser menos, y no tengamos que sufrir consecuencias nocivas ante un posible contagio, y mucho menos, tener que lamentar víctimas fatales" cerró Midón.

Vecinos y vecinas mayores de 18 años podrán vacunarse.





En los barrios, la vacuna llega a quienes aún no recibieron la primera dosis.



Las Acacias y Otamendi, nuevas sedes para la vacunación itinerante contra el Covid-19

