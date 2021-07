Walt Disney Company exigirá a sus empleados en EEUU que estén vacunados contra el Covid-19

El grupo empresarial The Walt Disney Company exigirá a sus empleados asalariados y no sindicalizados de Estados Unidos que se vacunen contra el COVID-19 antes de volver al trabajo. "En The Walt Disney Company, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados durante la pandemia ha sido y sigue siendo una prioridad absoluta", dijo en un comunicado el gigante conglomerado estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento. Y añadió: "Con ese fin, y basándonos en las últimas recomendaciones de los científicos, los funcionarios de salud y nuestros propios profesionales médicos de que la vacuna COVID-19 proporciona la mejor protección contra la infección grave, estamos exigiendo que todos los empleados asalariados y los no sindicalizados en los EEUU que trabajan en cualquiera de nuestros sitios estén completamente vacunados". "Los empleados que aún no estén vacunados y que trabajen in situ tendrán 60 días a partir de hoy para completar sus protocolos y cualquier empleado que aún trabaje desde casa tendrá que proporcionar una verificación de la vacunación antes de su regreso, con ciertas excepciones limitadas", detalló la misiva. En esa línea, la compañía sostuvo: "También hemos iniciado conversaciones sobre este tema con los sindicatos que representan a nuestros empleados en virtud de los convenios colectivos. Además, todas las nuevas contrataciones deberán estar completamente vacunadas antes de empezar a trabajar. Las vacunas son la mejor herramienta que tenemos para ayudar a controlar esta pandemia mundial y proteger a nuestros empleados". Mascarillas en Disney World Este anuncio llega un día después de que los parques temáticos Disney World informaran que desde este viernes es obligatorio el uso de mascarillas en los medios de transporte y lugares cerrados de sus atracciones en Orlando (Florida), incluso para las personas vacunadas. La medida se aplica también a los trabajadores de los parques, según un comunicado difundido por Disney World en la página Inside the Magic. Sin embargo, aclaró que el uso de mascarillas es opcional en los espacios abiertos y los niños menores de 2 años están exentos de llevarlas en todos los lugares. Florida afronta una nueva ola de la pandemia de COVID-19, que algunos medios han calificado como "la pandemia de los no vacunados", pues la inmensa mayoría de los afectados son personas que han optado por no recibir inmunización. En las últimas semanas, los casos de COVID-19 aumentaron en Estados Unidos de manera exponencial. Las autoridades sanitarias estiman que los contagios se sextuplicaron en julio, respecto de los parámetros que se registraban a principio de mes. Compañías como Walmart, The Washington Post, Facebook y Google también informaron que prohibirán que los empleados que no cuenten con la vacunación completa contra el covid-19 ingresen a sus oficinas. Por su parte, el presidente Joe Biden exigió la vacunación de los empleados federales o someterá a testeos periódicos a quienes se rehúsen.



Fuente: https://www.infobae.com/ (Con información de EFE)

