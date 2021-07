SE DESPIDIÓ Agustín Rossi se despidió de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de los funcionarios del Ministerio de Defensa en su último acto al frente de esa cartera, en el que agradeció al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, antes de iniciar la campaña en Santa Fe. Rossi encabezó el acto formal de zarpada de la Fragata Libertad y allí destacó "la total predisposición y pleno apoyo" del Presidente durante su gestión, al igual que el de Cristina Kirchner. En su discurso de despedida, enumeró las políticas de su gestión en el Ministerio, cargo que ya había ocupado durante el gobierno de la ex presidenta, y nombró el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).



TURNOS ASIGNADOS El Gobierno bonaerense informó que ya se asignaron los primeros 100 mil turnos para que los menores de edad de entre 12 y 17 años con diversas condiciones de salud reciban la vacuna de Moderna contra el Covid-19. Las vacunas para esa franja etaria comenzarán a aplicarse el 3 de agosto y los menores deberán concurrir acompañados a los vacunatorios, además de presentar la constancia de la condición de salud que implique un mayor riesgo frente a la pandemia. Esta nueva etapa del plan de vacunación se puso en marcha luego de que la Provincia recibiera esta semana más de 300 mil dosis de la vacuna de Moderna, aprobada para uso pediátrico. SIGUEN POR DEBAJO Los salarios aumentaron 2,8% promedio en mayo último y acumularon en los primeros cinco meses del año una mejora del 20,1%, pero se siguen manteniendo por debajo de la inflación, informó el INDEC. En ese mes, el costo de vida subió 3,3% mientras que en los primeros cinco meses del año acumuló un alza del 21,5%. La mejora de mayo fue consecuencia de una suba en los salarios registrados del 3,3% y un aumento en los sueldos en negro del 0,9%. El índice de Salarios registró un crecimiento de 40,7% en los últimos 12 meses, y se ubicó ocho puntos porcentuales debajo de la inflación de ese período, del 48,8%. El aumento interanual de los salarios fue producto de una suba de 40,7% del total registrado y de 40,4% del sector de la economía informal o en negro. MÁS VENDIDOS El número de vehículos patentados durante julio ascendió a 32.338 unidades, lo que representa una suba del 6,1% interanual, informó hoy la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Según datos de la entidad, en julio del año pasado se habían registrado unas 30.490 unidades. De esta forma, en los siete meses acumulados del año se patentaron 243.068 unidades, es decir un 32,2% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 183.889. El Presidente de ACARA, Ricardo Salomé consideró: "Los números de julio reflejan que el mercado está con un sensible aumento de la demanda que no se ha podido satisfacer del todo ya que lo oferta está restringida por la escasez de vehículos". DESBLOQUEADO Con ayuda de remolcadores y la suba de marea, se logró liberar en el río de la Plata al buque noruego Hoegh Esperanza, tras varias horas en las que se mantuvo encallado impidiendo la circulación por esa vía estratégica. La embarcación se dirigía a Escobar, donde se encuentra el regasificador Expedient, y permaneció casi un día entero inmovilizado obstaculizando el paso de otras naves. Como sucedió con el buque portacontenedores "Ever Given", que bloqueó durante seis días el Canal de Suez en marzo último, el gigantesco buque gasero quedó varado en el canal Punta Indio, en la zona del Codillo, punto clave para la navegación en el río de la Plata, por lo que quedó interrumpido el paso de las naves. La situación duró varias horas pero, cerca de las 20, la inmensa embarcación logró ser puesta a flote y se normalizaron las operaciones fluviales. Dos remolcadores lograron desbloquear al buque que lleva gas metano y tiene casi 300 metros de eslora (largo) y 46 de manga (ancho).

Breves: Noticias de Actualidad

31 de Julio de 2021

