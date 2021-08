Covid-19: alarma por la propagación de la variante Delta

Hasta el momento no se confirmó la circulación comunitaria, aunque comenzaron a registrarse diversos casos de viajeros que llegaron al país. La Ciudad de Buenos Aires investiga la circulación comunitaria de la variante Delta de coronavirus en dos casos positivos de personas que no salieron del país ni fueron contacto estrecho de viajeros. En total, hasta este jueves, la Argentina tiene 60 casos de la variante detectada por primera vez en la India, todos provenientes de personas que vinieron de viaje desde el exterior. Hasta el momento, no se confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta, aunque comenzaron a registrarse diversos casos de viajeros que llegaron al país, dieron positivo de COVID-19, rompieron el aislamiento obligatorio y contagiaron a más personas. Uno de los casos se da en la provincia de Córdoba donde un hombre que regresó de Perú no cumplió con la cuarentena ordenada y contagió a 13 personas que estuvieron con él a la vez que provocó que 160 se tengan que aislar. Ahora, las autoridades cordobesas buscan a otras 200 personas para intentar frenar la circulación de personas que estuvieron en contacto a partir de ese primer contagio y evitar una mayor propagación. Por otro lado, un deportista que volvió a Salta desde Europa presentó un test negativo, desarrolló síntomas compatibles con coronavirus y cuando se le hizo un nuevo PCR, dio resultado positivo. Durante el lapso de espera de los resultados, el hombre estuvo en contacto con su mujer e hija y otros miembros de su familia que ahora están aislados de forma preventiva, a la espera de saber si están contagiados. Vale recordar, que la variante Delta se convirtió rápidamente en la de mayor circulación en países como Inglaterra, y ya permanece de forma comunitaria en el estado brasilero de Río Grande do Sul, que comparte frontera con Corrientes y Misiones. Asimismo, en Paraguay, las autoridades estudian la posibilidad de que la variante ya esté circulando sin nexo con viajeros mientras que en Estados Unidos, Francia y Rusia tienen una presencia predominante de la misma. En otro orden, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la variante Delta de coronavirus ya se detectó en al menos 132 países y estiman que el número total de contagios "superará los 200 millones en las próximas dos semanas". "Como promedio, en cinco de las seis regiones de la OMS, las infecciones por Covid-19 crecieron un 80% en las últimas cuatro semanas. Una gran parte de este aumento se debe a la variante Delta", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Además, la agencia de noticias Sputnik informó que "casi cuatro millones de casos se reportaron a la OMS la semana pasada y, según las tendencias actuales, estimamos que el número total superará los 200 millones en las próximas dos semanas".



Covid-19: alarma por la propagación de la variante Delta

