El Campana Boat Club se prepara para finalizar las obras del cerramiento de su playón polideportivo: más de 1000 metros cuadrados cubiertos. Otras novedades. Es día de semana y todavía no cae el sol sobre el río. En la cancha de hockey hay práctica, se mueve la cancha de tenis, algo pasa en el gimnasio: una profe comienza a distribuir colchonetas en el piso preparando alguna clase. Aquí y allá hay grupos tomando mate o simplemente charlando en el área verde, con coquetas hamacas de madera que miran al Paraná, a lo largo de la baranda, entre la balsa y la dársena. La escena es la de un día promedio de invierno en el Campana Boat Club. En todo caso, la gran novedad viene de la mano del playón polideportivo, entre la pileta cubierta y las canchas de tenis, que ahora se levanta como una gran estructura techada y pronta a ser finalizada: 1172 metros cuadrados cubiertos. "Pronto arrancamos la pintura del piso, así va a quedar", dice el presidente de la entidad ribereña, Gerardo De Franceschi, mientras muestra un rincón de prueba y esquiva el pelotazo perdido de un partido de handball infantil. La pandemia, al igual que en el resto de la sociedad, pegó en la línea de flotación de las finanzas del C.B.C. El drenaje de socios fue importante: se fueron casi la mitad, y quedaron algo más de 5 mil. Pero aun así, no se dejó de hacer obras y tareas de mantenimiento estructural. Se nota a simple vista: todo está muy prolijo, incluso todo el frente del edificio principal que mira al río luce impecable desde el sector del restaurante hasta la pileta. "Uno de los secretos -comenta el Capitán Fabián Qualia- es haber incorporado la figura de Intendente, un puesto rentado que está previsto en el estatuto del club: su rol es ser la voz de la Comisión Directiva presente todos los días. Su gestión dinamiza lo cotidiano y todo, desde lo más complejo hasta las decisiones más simples, fluye más naturalmente". Además de la concreción del playón cubierto, la idea es aprovechar el envión y poner en valor también las dos canchas de paddle que se encuentran a uno de los costados de la gran estructura metálica. A pocos metros, llama la atención la nueva percha de 3 toneladas de capacidad, que permite bajar embarcaciones aun con poca agua en la dársena. "Compramos el motor, y el tendido del cableado eléctrico. El resto se hizo con materiales reciclados y mano de obra del club", comenta De Franceschi. El histórico gimnasio cubierto también luce impecable. Se está finalizando la nueva pintura del piso flotante, que brilla como un espejo. Se ganaron metros en superficie de uso al retirar las gradas de uno de los laterales. "Así, a lo ancho, sumamos dos canchas de minibásquet… también hicimos salones en el viejo edificio donde está la caldera. Lo recuperamos y refuncionalizamos", explica el Tesorero, Diego Bentancour, y recuerda que además se pudo comprar botes: la cuenta hasta el momento es de 11 entre singles, singles bonaerenses, bonaerenses y dobles competición. "Con la pandemia perdimos muchos socios, pero también cambiamos de estrategia y ya no tenemos tanto socio golondrina. Ahora pedimos un año por adelantado para ingresar. Por ahí se hace cuesta arriba, pero estamos viendo que eso también genera más compromiso y presencia, porque el nuevo socio quiere disfrutar la inversión que hizo, viniendo y usando las instalaciones". El "Boclu" no se detiene. Entre los planes más ambiciosos en carpeta de la Comisión Directa se encuentran la construcción de una guardería de lanchas de varios pisos al pie de la dársena; y el globo de la pileta principal, para que se pueda utilizar no sólo en verano. "Nuestra visión principal es darle prioridad a los chicos, hacer un club que los contenga y les genere sentido de pertenencia a ellos y a sus familias, como cuando nosotros fuimos chicos… llegamos para poner el hombro y levantar el club. Creo que lo hicimos caminar, y ahora está comenzando a correr", concluye De Franceschi.

Bentancour, De Franceschi y Qualia en el playón finalmente techado. LA CAMPANITA SE CORRE EN SEPTIEMBRE Está confirmado que el próximo domingo 19 de septiembre el C.B.C. será el anfitrión de la Copa "La Campanita", incluida en el calendario oficial del Remo de Travesía. Se trata de una especialidad particularmente en auge que convoca a competidores de todas las edades. Dadas las sostenidas condiciones de bajante, se está evaluando el itinerario y club de llegada de la competencia de largo alcance.



Boat Club:

Sin prisa pero sin pausa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: