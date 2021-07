Berta Chudnobsky

Mañana, domingo 1 de agosto es el Día de la Pachamama o Madre Tierra. Desde esta columna lo celebramos proponiéndoles un cereal hiperprotéico. Que el Amaranto haya sido tan importante en la dieta de los Aztecas y otras civilizaciones del "Nuevo Mundo", hace que su estudio sea algo extraordinario y prometedor. No obstante, es uno más de los muchos cultivos alimenticios subutilizados en América Central y del Sur. El Amaranto se consigue en dietéticas o negocios de productos naturales. El componente principal en la semilla es el almidón: representa entre 50 y 60% de su peso seco. El diámetro del gránulo de almidón oscila entre 1 y 3 micrones, mientras que los de maíz son hasta 10 veces más grandes y los de la papa pueden ser hasta 100 veces mayores. Estas reducidas dimensiones del gránulo de almidón del Amaranto facilitan su digestión, que resulta de 2,4 a 5 veces más rápida que el almidón de maíz. Sus hojas poseen un alto contenido en calcio, hierro, magnesio, fósforo y vitamina A y C, lo que lo convierte en un buen complemento con sus granos, que no poseen gluten, y por lo que son un alimento recomendable para celíacos. Es ideal para deportistas y el desarrollo muscular. En dietas con alto contenido en fibra, el Amaranto tiene un efecto benéfico en enfermedades como diabetes mellitus y obesidad, coadyuvando a disminuir las concentraciones séricas de triglicéridos y colesterol y enfermedades cardiovasculares. A la hora del desayuno: Yogurt natural con miel y Semillas de Amaranto Tostado (si consigue lactobacilos naturales como el kéfir mejor todavía). A la hora del almuerzo: Ensalada de papas hervidas cortadas en dados más semillas de amaranto tostadas, perejil picado bien chiquito, zanahoria rallada y huevo duro picado. Condimentar a gusto. A la hora del postre: Cortar en cuartos 200 gramos de frutillas u otra fruta con dos cucharadas de azúcar. Revolver bien y dejar macerar un poco en la heladera. Justo antes de servir echarles 50 gramos de semillas de amaranto tostadas. A la hora del té: Untar galletas de cereales sin sal con una mezcla de miel y semillas de amaranto tostadas.



Berta Chudnobsky

La cocina de la abuela Berta:

Amaranto

Por Berta Chudnobsky

