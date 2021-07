Efemérides del día de la fecha, 31 de Julio

DÍA DE LA SIDERURGIA ARGENTINA En esta jornada se conmemora el fallecimiento del General Manuel Savio, militar e ingeniero, considerado el "padre de la siderurgia argentina": "la industria siderúrgica es fundamental, es primordial, la necesitamos como hemos necesitado nuestra libertad política". Manuel Nicolás Aristóbulo Savio nació el 15 de marzo del año 1892 en Buenos Aires. A los 17 años ingresó al Colegio Militar de la Nación, institución de la cual egresó como subteniente. Más adelante, en el año 1930, impulsó la creación de la Escuela Superior Técnica y, al año siguiente, se graduó de ingeniero. En el año 1941 logró que se creara la Dirección General de Fabricaciones Militares y fue director de la misma. Savio fue clave para que se aprobara la Ley Nº 12.987, la cual dio origen al Plan Siderúrgico Nacional y a la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA). Falleció en el año 1948 en Buenos Aires.



FALLECE PEDRO DELLACHA Pedro Rodolfo Dellacha nació el 9 de julio del año 1926 en Lanús, Buenos Aires. Tras realizar las inferiores en Boca, el defensor vistió la camiseta de Quilmes, club con el que se consagró campeón del Campeonato de Primera División B en el año 1949 antes de partir a Racing en el año 1952. Ese mismo año estuvo a punto de alcanzar la gloria con "La Academia", equipo que salió subcampeón detrás de River; en el año 1958 se consagró campeón del Campeonato de Primera División. Al año siguiente, continuó su carrera en el Club Necaxa (México) y conquistó la Copa México 1959-60. En lo que respecta a la Selección, "Don Pedro del Área" fue capitán en 24 partidos, salió campeón de la Copa América (1955 y 1957) y representó al país en el Mundial de Suecia 1958. Tras colgar los botines, Dellacha fue entrenador de Ferro Carril Oeste, San Lorenzo, Independiente, Celta de Vigo (España), Nacional (Uruguay), Millonarios (Colombia) y Monterrey (México), entre otros. Falleció en el año 2010 en Buenos Aires.



SE LANZA "DRAG ME DOWN" Un día como hoy en el año 2015, "One Direction" lanzaba el sencillo "Drag me down". Perteneciente al álbum "Made in the A.M." (2015) y compuesto por John Ryan junto a Julián Bunetta y Jamie Scott, la canción es la primera en ser lanzada tras la partida de Zayn Malik de la boyband. Lo cual llevó a muchos a especular que la misma es sobre el ex miembro, no obstante, Louis Tomlinson lo desmintió y aseguró que se trata "simplemente decir que nadie puede arrastrarte hacia abajo, estarás bien, no te preocupes, siempre que estemos juntos, eso está bien".



Efemérides del día de la fecha, 31 de Julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: