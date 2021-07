(Por InfoGEI) - El próximo sábado vence el programa Ahora 12 y el Gobierno nacional lanzará dos opciones de financiamiento a largo plazo, Ahora 24 y Ahora 30, con el objetivo de promover el consumo interno. Con esta medida se podrá abonar un producto en cuotas sin interés durante dos años o dos años y medio aunque aún no se definieron los rubros que contemplarán ese beneficio ni que bancos aplicarán al programa. En un contexto de crisis económica producida por la pandemia de coronavirus, el Gobierno nacional buscará con estas nuevas medidas apuntalar más la recuperación de la economía. Uno de los rubros que el Ejecutivo pretende incluir en el programa es el de los celulares, que no están contemplados actualmente, aunque los funcionarios confían en poder tener algún modelo. Actualmente, los comercios adheridos a los planes de 3, 6, 12 y 18 cuotas no aplican, en su mayoría, intereses, pero algunos tienen una tasa máxima permitida establecida por el Gobierno nacional. De esta forma, para las 3 cuotas, el interés que se puede llegar a cobrar es del 4,06%, para las 6 cuotas del 7,27% para las 12 cuotas el 13,90% y para las 18 cuotas hay una tasa de interés de hasta el 20,78%. Respecto a los nuevos planes Ahora 24 y Ahora 30 todavía no están definidos los intereses que se aplicarán en el plan de pago ni cuándo comenzarán a regir. Vale recordar, que con el programa Ahora 12 se pueden adquirir solamente bienes de producción nacional de diversos sectores como calzado e indumentaria, materiales de construcción, computadoras, equipamiento médico, juegos y libros, entre otros.



El gobierno prepara nuevos programas para impulsar el consumo interno

