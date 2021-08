Este sábado estará recolectando zapatillas y botines, principalmente, aunque también recibirá ropa deportiva. Será desde las 15.00 en la plaza Eduardo Costa. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, los integrantes del Seleccionado de Fútbol Ciudad de Campana (SFCC) llevaron adelante diferentes actividades solidarias y este sábado estará cerrando la segunda edición de "En Patas No". Bajo esa consigna, la institución estará recolectando, principalmente, calzado deportivo (botines y zapatillas), pero también todo tipo de indumentaria que pueda ser utilizada en la práctica deportiva. Lo recaudado será luego repartido entre diferentes entidades de barrio de la ciudad. Durante 2020, el SFCC concretó dos jornadas solidarias bajo la consigna "En Patas No", logrando reunir más de 200 pares de calzado deportivo y más de 100 camisetas de fútbol. El corolario de esa primera edición fue la entrega de lo recolectado en instituciones como el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes", la Casa de Día "Padre Aníbal Di Francia", Albizola FC y el Comedor "Los Angelitos", del Bajo Otamendi, entre otras. En tanto, la segunda comenzó el pasado sábado 10 de julio, cuando coordinadores, profesores, chicos y familias del SFCC se reunieron nuevamente en la plaza Eduardo Costa, donde esta tarde volverán a decir presentes de 15 a 17 horas. "Aquellos que no puedan acercarse hasta la plaza, pueden comunicarse con nosotros al 011-4054-5789 y nos encargamos de coordinar el retiro por donde nos sea indicado", explicaron.

LA ACTIVIDAD SOLIDARIA SE DESARROLLARÁ EN LA PLAZA EDUARDO COSTA.



Fútbol Infantil:

El SFCC cierra hoy la segunda edición de "En Patas No"

