Breves: Olímpicas

CAYERON LAS LEONAS En el cierre la fase de grupos, el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped perdió anoche 2-0 frente a Australia y cerró el Grupo B en la tercera posición con 9 puntos (tres victorias y dos caídas). Su rival en Cuartos de Final se definía en la madrugada de este sábado.



LEONES, POR LAS SEMIS En la madrugada de ayer, el Seleccionado masculino de Hóckey sobre Césped superó 4-1 a Nueva Zelanda y se quedó con el tercer puesto del Grupo A. Con este resultado, los campeones en Río 2016 chocarán en los Cuartos de Final frente a Alemania (2º del Grupo B) en un partido que se disputará este sábado desde las 21.30. Por ese mismo lado del cuadro se enfrentarán Australia y Holanda. Del otro lado se medirán: Bélgica vs España y Gran Bretaña vs India. TRIUNFO, PERO… La Selección Argentina de Vóley sufrió para vencer a Túnez: tras perder los primeros dos sets, logró recuperarse y quedarse con la victoria en tiebreak (23-25, 23-25, 25-19, 25-18 y 15-8). Así logró su segunda victoria en el Grupo B, aunque ello no le alcanzó para asegurar la clasificación, dado que Francia venció 3-1 a Rusia, que se quedó sin invicto. De esta manera, los dirigidos por Marcelo Méndez quedaron obligados a ganarle a Estados Unidos en la última jornada (domingo 9.45) para avanzar a los Cuartos de Final. EL ALMA VS JAPÓN La Selección de Básquet jugará este domingo desde la 1.45 frente a Japón con la obligación de ganar para poder avanzar a los Cuartos de Final. Incluso, el triunfo por sí solo no alcanza: los dirigidos por Sergio Hernández necesitan que Estados Unidos derrote hoy a República Checa (9.00) y que la diferencia combinada de ambos partidos sea superior a 14 (o sea: si los estadounidenses ganan por 10, Argentina deberá vencer por al menos 4). DAYANA HIZO HISTORIA La cordobesa Dayana Sánchez se convirtió en la madrugada de ayer en la primera boxeadora argentina en competir en un Juego Olímpico. Sin embargo, su debut no terminó de la mejor manera: perdió en fallo unánime ante la turca Esra Yildiz por los Octavos de Final de la categoría Ligero. VELA: SE ACERCAN El 49er FX compuesto por María Sol Branz y Victoria Travascio ganó la octava regata y se acomodó dentro de las diez mejores de la categoría, mejorando sus chances de meterse en la Medal Race. En cambio, quedaron eliminados Francisco Guaragna, en la clase Laser; y Lucía Falasca, en la Laser Radial. Mientras tanto, las mejores opciones de medalla del yachting argentino siguen siendo Facundo Olezza (5º en la clase Finn) y la dupla Santiago Lange – Cecilia Carranza (4ª en Nacra 17). ADIÓS NATACIÓN La natación argentina se despidió ayer de Tokio, cuando Santiago Grassi participó de los 50 metros mariposa. Finalizó sexto en su serie con un tiempo de 22s67 y quedó 38º en la General.

Breves: Olímpicas

31 de Julio de 2021

