Esta tarde recibirá a Los Pinos en el inicio del Campeonato de Tercera División. El último encuentro oficial del plantel superior del Club Ciudad de Campana en la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) fue el 9 de noviembre de 2019, cuando perdió 33-27 como visitante ante Las Cañas por un encuentro pendiente de la 23ª fecha de la Segunda División. Así, el Tricolor (cuyo descenso ya se había consumado) se despedía de esa categoría, pero sin saber que no volvería a jugar oficialmente por más de 20 meses. Esa larguísima espera se terminará hoy, cuando reciba a Los Pinos por la primera fecha del Campeonato 2021 de la Tercera División. Este certamen, que inicialmente estaba pautado para comenzar en abril y que se postergó por la situación sanitaria, se jugará a una sola ronda, todos contra todos. Culminada esa etapa, los cuatro equipos mejor clasificados disputarán las semifinales para definir a los dos finalistas y el campeón logrará el único ascenso. En cambio, a raíz de esta inédita situación que generó la pandemia, no habrá descensos. "En todas las categorías y hasta nuevo aviso se debe respetar que los partidos se lleven a cabo sin público, sin vestuarios, sin almuerzo de camaradería y sin terceros tiempos", marcaron desde la URBA. Por esta primera fecha, además del encuentro entre Ciudad de Campana y Los Pinos, también jugarán: Banco Hipotecario vs Municipalidad de Vicente Lopez, Varela Jr. vs Ezeiza RC, Beromama vs Náutico Arsenal Zárate, Porteño vs San José y Los Molinos vs Tiro Federal de Baradero. En estos más de 20 meses sin competencia oficial, el plantel superior del Tricolor ha tenido una considerable renovación y es ahora conducido por Sebastián García (head coach) y Alejandro Calvi. El pasado sábado, en su último amistoso de preparación, el CCC se midió con Náutico Arsenal Zárate: cayó 19-7 en el duelo de Primera y se impuso 17-5 en el encuentro de Intermedia.

EL CCC VOLVERÁ A JUGAR OFICIALMENTE DESPUÉS DE MÁS DE 20 MESES. EL VÓLEY TAMBIÉN SERÁ LOCAL La Primera Caballeros del Ciudad de Campana recibirá este sábado a Náutico Hacoaj por la quinta y última fecha de la primera fase del Campeonato 2021 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). El encuentro se disputará desde las 19.00 horas en el gimnasio de Chiclana 209, donde el CCC buscará su segundo triunfo después de la victoria 3-0 como visitante obtenida ante Defensores de Banfield el pasado sábado. En tanto, en los otros dos partidos de la Zona B, Boca Juniors será local ante Defensores de Banfield, mientras Municipalidad de Lomas de Zamora y Ferro Carril Oeste definirán entre sí el primer puesto. Es que las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Ferro Carril Oeste y Municipalidad de Lomas de Zamora, 12 puntos; 3) Boca Juniors y Ciudad de Campana, 4 puntos; 5) Defensores de Banfield, 3 puntos; 6) Náutico Hacoaj, 1 punto.

Rugby:

Ciudad de Campana vuelve a competir en el Torneo de la URBA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: