El Rojo, que comparte la cima con San Lorenzo, visita a Platense desde las 20.15 horas. En tanto, Racing recibe a Sarmiento. Y Unión, que oficializó su acuerdo con Nicolás Blandi, juega ante Lanús. Con cuatro partidos, este sábado comenzará la cuarta fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Y el encuentro más atractivo de la jornada se disputará a último turno, desde las 20.15, cuando Platense reciba en Vicente López a Independiente, uno de los dos líderes del certamen. El Rojo acumula 7 puntos (al igual que San Lorenzo) y llega a este duelo tras su victoria 2-0 sobre Patronato. Por su parte, el Calamar todavía no ha ganado en este torneo (un empate y dos derrotas). Antes, desde las 18.00, el invicto Racing Club (5 puntos) recibirá la visita de Sarmiento de Junín sin la presencia del defensor campanense Leonardo Sigali, quien arrastra una molestia que lo obligó a salir en el entretiempo del partido frente a Aldosivi de la fecha pasada. En tanto, desde las 15.45, Unión de Santa Fe enfrentará a Lanús en el Sur del conurbano bonaerense. El Tatenge ya oficializó su acuerdo con el delantero campanense Nicolás Blandi, quien todavía no pudo volar desde Chile hacia nuestro país (se espera que el próximo martes arribe a Santa Fe). El cuarto encuentro que se jugará hoy será el que abrirá la jornada: desde las 13.30 horas, Colón de Santa Fe será local ante Godoy Cruz. La programación de esta cuarta fecha continuará mañana con: Defensa y Justicia vs Gimnasia (13.30), Talleres vs Boca Juniors (15.45), River Plate vs Huracán (18.00) y San Lorenzo vs Banfield (20.15). En tanto, el lunes se medirán: Patronato vs Newells (16.45), Argentinos vs Central Córdoba (16.45), Rosario Central vs Aldosivi (19.00), Estudiantes vs Arsenal (19.00) y Atlético Tucumán vs Vélez (21.15).

LOS DIABLOS VENCIERON 2-0 A PATRONATO EL ÚLTIMO MIÉRCOLES. TAMBIÉN HAY ASCENSO Este sábado comienza la tercera fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metro: el líder Flandria (6) recibe a UAI Urquiza desde las 15.00. En ese mismo horario también juegan: Cañuelas vs Comunicaciones, Acassuso vs Deportivo Armenio, Sacachispas vs Villa San Carlos y Argentino de Quilmes vs Fénix. En tanto, por la segunda fecha del Clausura de la Primera C, Argentino de Merlo será local ante Real Pilar. Mientras que por la 11ª y última fecha del Torneo Apertura de la Primera D se medirán: Argentino de Rosario vs Lugano y Liniers vs Yupanqui. El campeón Puerto Nuevo jugará mañana como visitante frente a Central Ballester con el objetivo de cerrar de manera invicta el certamen.

Liga Profesional:

Independiente va por más en el inicio de la 4ª fecha

