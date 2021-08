Ayer venció 1-0 como local a Atlético de Rafaela con gol de Lautaro Díaz. Las incorporaciones le han dado otro vuelo en ofensiva, mientras la defensa tuvo una sólida actuación y cerró la victoria. El próximo sábado juega en Puerto Madryn.

En las primeras dos fechas de esta segunda rueda, Villa Dálmine ya ha logrado objetivos que en la primera no había podido concretar o que apenas había experimentado. En Mendoza, el pasado fin de semana, marcó su primer gol en condición de visitante y obtuvo un valioso empate. Y ayer alcanzó su segunda victoria de la temporada al superar 1-0 como local a Atlético de Rafaela.

Pero lo más importante es que el conjunto de Marcelo Franchini ha mostrado otra cara en estos dos encuentros. Sobre todo en ofensiva: Ezequiel D´Angelo se ha convertido en el socio que Germán Díaz necesitaba para la conducción, mientras Lautaro Díaz y Francisco Nouet aportan desequilibrio por los costados y diagonales a espaldas de los centrales rivales.

Ayer, además, debutó Emiliano Agüero, un volante central natural que, a pesar de no estar en su mejor condición física, tuvo orden para defender y panorama para ser parte de la salida del equipo. Y permitió que Santiago Moyano regrese al lateral derecho y Maximiliano Pollacchi, a la zaga central.

Entonces, sin "emparches", el conjunto de nuestra ciudad tuvo individualidades lógicas para completar cada uno de los puestos del sistema 4-1-4-1 y eso redundó en un mejor aprovechamiento de las virtudes propias. Se advirtió especialmente en la primera parte, cuando Nouet y Franzoni no solo lograban desmarcarse seguidamente, sino que eran abastecidos en esos movimientos.

El Violeta hizo méritos para llegar al gol en los 45 minutos iniciales, pero el desnivel lo encontró recién en el complemento, aprovechando una baja en la visita y una mala salida de Guillermo Sara. Pero el tanto también fue fruto de una gran combinación entre los Díaz: pase justo de Germán y llegada en velocidad de Lautaro.

En el cierre aparecieron las dudas propias de un equipo que no solo no está acostumbrado a ganar, sino que también ha sufrido derrotas inmerecidas en los instantes finales. Sin embargo, la firmeza de Cáseres y Pollacchi lo sostuvieron y, por ello, Bilbao casi no tuvo trabajo real a pesar de los denodados intentos de Rafaela.

Así se selló un triunfo que termina de darle otro aire y otra confianza a Villa Dálmine. El próximo sábado, en la lejana Puerto Madryn, tendrá otra prueba frente al ahora colista Guillermo Brown.

EL PARTIDO

Para este compromiso, la formación de Franchini recuperó lógica: con el ingreso de Agüero como "5", Moyano fue lateral por derecha y Pollacchi jugó como marcador central. Todo dentro del 4-1-4-1 que el entrenador ha optado por desarrollar definitivamente con la llegada de los refuerzos. Y en cuanto a la postura, su equipo fue muy claro: sin el balón, retroceso para achicar espacios; y con la pelota, circulación con eje en Díaz-D´Angelo para buscar profundidad por los costados con Lautaro Díaz y Nouet y las proyecciones de Moyano y Bersano.

En este sentido, la presencia de Agüero, un jugador habituado a recibir en el círculo central, le dio mayor panorama al Violeta. De la misma manera que la salida por derecha fue más limpia con Moyano que antes con Pollacchi. Igualmente, la tendencia fue ir hacia la izquierda, donde Nouet amenazaba siempre las espaldas de Chimino.

Y mientras ese escenario se fue armando, el equipo de nuestra ciudad generó sus primeras jugadas de riesgo. A los 2 minutos, Cáseres ganó de arriba y su cabezazo salió pegado al palo derecho de Sara; a los 5, Franzoni se filtró entre los centrales, pero se encerró contra la línea final y se quedó sin ángulo para definir o para buscar la llegada de Nouet por el segundo palo; y a los 7, otra pelota filtrada estuvo muy cerca de dejar a Bersano mano a mano con el arquero visitante.

Por su parte, Atlético de Rafaela jugaba con tres delanteros muy marcados, que tenían participación activa: Parisi arrancó tirándose atrás para juntarse con Molina y hacerle espacio al picante Esquivel, que se movía mayoritariamente por derecha. Al mismo tiempo, Bieler (aunque participaba menos) siempre se mostró peligroso desde su presencia e incluso inquietó con un remate de larga distancia.

Sin embargo, en la disputa táctica parecía más lúcido Villa Dálmine. Porque reducía a una tenencia inofensiva a La Crema con su retroceso y porque cuando atacaba las espaldas de la última línea visitante generaba peligro con las diagonales de sus puntas. Así, a los 25 tuvo la chance más clara: D´Angelo la pinchó y Nouet quedó mano a mano con Sara, aunque su definición de cachetada se fue apenas ancha. Y a los 29, Franzoni volvió a ganar picando del centro hacia la derecha, cayó en el contacto con Bravo (¿penal?), pero se repuso y lanzó un centro que Nouet le dejó a Germán Díaz, cuyo puntazo exigido fue controlado por Sara.

De allí hasta el final de la primera parte, ambos conjuntos tuvieron más imprecisiones que aciertos y, por eso, el trámite perdió dinámica e intensidad. Aunque en los últimos cinco minutos, dos nuevas llegadas de contra de Nouet por izquierda sacudieron ese anodino pasaje del juego y terminaron de confirmar un balance en el que los dirigidos por Franchini hicieron mayores méritos y contaron con las mejores opciones para abrir el marcador.

En el inicio del complemento, salió mejor pisado el equipo de Walter Otta, que ajustó piezas y fue más vertical con el balón. Aunque ello no le alcanzó para generar peligro al Violeta, cuyos únicos avances fueron apariciones por izquierda de Bersano, quien lanzó dos centros muy malos en situaciones favorables.

Sobre los 15, el juego entró en un llamativo bache: se lesionó Moyano (muscular) en el local; poco después, Funes (corte en el rostro) en la visita (Sara simuló para permitir su atención); y, por último, también Ramírez padeció molestias. Y en ese bache, Villa Dálmine encontró la ventaja: Germán Díaz giró muy bien sobre la izquierda y cruzó el bochazo a espaldas de Bravo, donde faltaba Ramírez (estaba siendo atendido afuera) y por donde ingresó Lautaro Díaz, quien aprovechó las dudas de Sara para anticiparlo y definir con el arco vacío justo antes del esforzado intento de cierre del Mago Molina.

Así, al equipo campanense se le abrió un desafío que prácticamente no ha enfrentado esta temporada: cerrar una victoria. Y sin esa experiencia (de saber ganar), los minutos finales se le hicieron complicados ante la urgencia de Atlético de Rafaela. Pero la falta de ideas de La Crema permitió que Cáseres y Pollacchi se lucieran al momento de aguantar los embates, especialmente aéreos.

Aunque no solo se sufrió en defensa: a los 50, Larrea se escapó desde su propio campo en soledad contra Sara y en vez de soltar el balón para la llegada de Romero por el centro, optó por definir él y lo hizo sin convicción, entregándole prácticamente la pelota a Sara. De allí nació una última oportunidad para Rafaela, que volvió a chocar con la última línea Violeta, puntal de la victoria en esos minutos finales.

Sí: ganó Villa Dálmine. Fue apenas su segundo triunfo en el campeonato, pero dejó sensaciones muy diferentes a aquel éxito frente a Deportivo Morón. Incluso, por lo mostrado también en Mendoza el fin de semana pasado, los simpatizantes tienen con qué pensar que esta segunda rueda puede ser bien distinta a la primera.





LOS BRAZOS EN ALTO DE ZAID ROMERO PARA CELEBRAR LA VICTORIA VIOLETA.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

VILLA DÁLMINE (1): Emanuel Bilbao; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Fernando Bersano; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Ezequiel D´Angelo, Germán Díaz, Francisco Nouet; y Juan Cruz Franzoni. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Lucas Bruera, Zaid Romero, Facundo Rizzi, Agustín Stancato, Laureano Tello, Franco Costantino, Valentín Albano, Leandro Larrea, Gastón Martiré y Lucas Cajes.

ATLÉTICO DE RAFAELA (0): Guillermo Sara; Christian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo, Roque Ramírez; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Emanuel Molina; Juan Cruz Esquivel, Lautaro Parisi y Claudio Bieler. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Agustín Grinovero, Brian Calderara, Bruno Riberi, Gastón Tellechea, Federico Recalde, Enzo Avaro, Alex Luna, Marcos Giménez y Franco Jominy.

GOLES: ST 22m Lautaro Díaz (VD).

CAMBIOS: ST 16m Romero x Moyano (VD); 19m Luna x Funes (AR); 25m Jominy x Esquivel (AR) y Giménez x Molina (AR); 34m Ávaro x Parisi (AR) y Calderara x Ramírez (AR); 35m Tello x D´Angelo (VD) y Costantino x Nouet (VD); y 40m Larrea x L. Díaz (VD).

AMONESTADOS: Romero (VD); Piñero (AR).

CANCHA: Villa Dálmine.

ÁRBITRO: Gastón Ariel Suárez.



D´ANGELO LUCHA EL BALÓN ANTE LA MARCA DE SOLOA Y RAMÍREZ. SU JUEGO FUE CLAVE PARA MEJORAR EL CIRCUITO OFENSIVO DELANTERO





LAUTARO DÍAZ YA ANTICIPÓ A SARA Y SE ESCAPA AL GOL A PESAR DEL INTENTO DE CIERRE DEL MAGO MOLINA.

FRANCHINI: "HAY QUE ACOSTUMBRARSE A GANAR"

Luego de la victoria frente a Atlético Rafaela, el entrenador Marcelo Franchini se mostró conforme con el rendimiento de su equipo: "Se jugó bien. Por momentos hubo buen fútbol y tuvimos opciones de gol. Los muchachos hicieron un partido espectacular", señaló.

En cuanto al daño ofensivo que hicieron sus dirigidos, especialmente en la primera parte, buscando las espaldas de la última línea rival, el DT explicó: "Fue algo trabajado, pero teniendo jugadores como Lautaro (Díaz) y (Francisco) Nouet tenemos que aprovechar esos espacios para generar. Tenemos extremos rápidos, ágiles y dinámicos; y tres volantes que intentan jugar".

En cuanto al funcionamiento general de su formación, destacó "el orden táctico" para cerrarle los caminos a Rafaela. Sin embargo, reconoció que en los minutos finales "se complicó" sostener la victoria y que el equipo debe aprender a sacar adelante los partidos: "Hay que acostumbrarse a ganar y, si no se puede, a sacar resultados positivos. En la primera rueda sufrimos no poder hacerlo y ahora necesitamos tener confianza para manejar esas situaciones".

SALIÓ DEL FONDO

Con la victoria sobre Atlético de Rafaela y el empate de Guillermo Brown (0-0 ante San Martín en San Juan), Villa Dálmine dejó el último puesto de la Zona B. Igualmente, se mantiene como el equipo con menos goles a favor y, a su vez, como el que menos goles ha recibido.

Los otros dos partidos disputados ayer terminaron en tablas: Defensores de Belgrano 0-0 Barracas Central y All Boys 1-1 Brown (A). Hoy juegan: San Telmo vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Gimnasia (J), Güemes (SdE) vs Tristán Suárez y Deportivo Morón vs Ferro Carril Oeste. Mañana lo harán: Santamarina vs Instituto.

En tanto, por la Zona A, Tigre volvió a la victoria: le ganó 3-1 como visitante a Deportivo Riestra e igualó la línea de Almirante Brown (recibe hoy a Mitre) en lo más alto. Además, Belgrano venció 3-0 a Alvarado como local, mientras Deportivo Maipú derrotó 2-0 a Temperley en Turdera.

Este domingo juegan: Almirante Brown vs Mitre, Gimnasia (M) vs Quilmes, Estudiantes (RC) vs Agropecuario y San Martín (T) vs Estudiantes (BA). Mañana lo harán: Nueva Chicago vs Atlanta.