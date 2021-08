» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Juega desde las 15.00 en cancha de Atlas. El Auriazul buscará terminar como campeón invicto. Gastón Pérez reemplazará al suspendido Antonio Samaniego y, además, habría otros tres cambios en la formación titular. Después de consagrarse campeón el pasado domingo con su victoria sobre Centro Español como local, Puerto Nuevo estará cerrando hoy su participación en el Torneo Apertura de la Primera D: desde las 15.00 horas enfrentará como visitante a Central Ballester en un partido que se disputará en el estadio Ricardo Puga de General Rodríguez (cancha de Atlas) con el arbitraje de Diego Torres. Para el Portuario, el objetivo en esta oportunidad será resguardar el invicto que lo ha llevado a la coronación: hasta el momento acumula 8 victorias y 2 empates en diez presentaciones. En cuanto a la formación titular, el DT Gastón Dearmas deberá realizar una modificación obligada, dado que Antonio Samaniego llegó a las cinco tarjetas amarillas. Su lugar será ocupado por Gastón Pérez, delantero que llegó a comienzos de este Apertura desde la Reserva de Arsenal. Sin embargo, no serían las únicas variantes que realice el Tonga en el once inicial: en el arco estaría Tabaré Benítez, en el mediocampo ingresaría Rodrigo Martínez y como extremo jugaría Alexander Meza. Entonces, la probable alineación del Auriazul esta tarde sería con Tabaré Benítez; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Rodrigo Martínez, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Alexander Meza, Gastón Pérez y Enzo Moreno o Selem Lojda. Por su parte, Central Ballester saldrá a buscar puntos que le permitan terminar el Apertura de la mejor manera, pensando en quedar bien posicionado para luchar su ingreso al Reducido en el Torneo Clausura (Puerto Nuevo ya tiene garantizada su presencia en la final por el primera ascenso y, en caso de perder esa oportunidad, estará peleando el segundo ascenso en el Reducido). Hasta el momento, el conjunto de José León Suárez suma 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Y lleva tres fechas sin traspiés, con dos empates y la victoria del fin de semana pasado por 1-0 sobre Deportivo Paraguayo. Esta 11ª y última jornada del Torneo Apertura comenzó ayer con dos encuentros: Argentino de Rosario venció 2-1 a Lugano como local, mientras Liniers superó 3-0 a Yupanqui en Villegas. Hoy, además de Central Ballester vs Puerto Nuevo, también jugarán: Defensores de Cambaceres vs Juventud Unida y Muñiz vs Deportivo Paraguayo. Y el certamen se cerrará mañana con el duelo Centro Español vs Sportivo Barracas.



RODRIGO MARTÍNEZ SERÍA TITULAR ESTA TARDE ANTE CENTRAL BALLESTER. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 77. En 76 partidos, Puerto Nuevo ganó 26 veces y Central Ballester se impuso en 28 ocasiones. Empataron en 22 oportunidades. El Portuario convirtió 119 goles, mientras el Canalla anotó 116. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 40 partidos: el equipo de nuestra ciudad ganó 14 (70 goles) y Ballester logró 9 triunfos (51 goles). Empataron 17 veces. COMO LOCAL BALLESTER. En 36 partidos, Puerto Nuevo ganó 12 veces (49 goles) y el Canalla venció en 19 oportunidades (65 goles). Se registraron 5 empates. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 9 de septiembre de 2018, por la 2ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-0 con goles de Diego Pertossi y Kevin Redondo en cancha de Juventud Unida. APOSTILLAS. Puerto Nuevo acumula 2 partidos sin ganar ante Central Ballester, con un empate y una derrota. La última victoria data del lunes 11 de febrero de 2019, por la 17ª fecha del Campeonato 2018/19: fue por 3-0 con goles de Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Santiago Correa de penal. GOLEADORES. Los máximos artilleros de este historial le pertenecen a Puerto Nuevo: Banegas y Orlando Sosa anotaron 7 tantos, mientras Carlos Canale marcó 5. En tanto, por Central Ballester, Erbes y Farías, con 4 cada uno, son los que más convirtieron. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 1998 El sábado 27 de junio, por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D 1997/98, Puerto Nuevo se impuso 2-0 como visitante en un partido disputado en cancha de Colegiales. CENTRAL BALLESTER (0): Gustavo Pieruzzi; Mario Lera, Mauricio Arias, Fabián Arbe y Diego Lipo; Diego Peñaloza, Damián Robledo (Juan Rojas) y Walter Brutinel (Mario Barraza); Luis Federico Ruiz (Ariel Salamé), Cristian González y José Eduardo Farías. DT: César Trejo. SUPLENTES: Martín Rossi y Marcelo Motura. PUERTO NUEVO (2): Luciano Menón; Walter Barrios, Cristian Pérez, Pablo Rotundo y Juan Gamarra (Claudio Colarussa); Marcelo Pasquet (Gabriel Castronuovo), Omar Díaz, Nolberto Miño y Hugo Roldán; Roque Cabezas (Oscar Berdún) y Mariano Tamburini. DT: Esteban Mazzeo. SUPLENTES: Pablo Menón y Manuel Molina. GOLES: PT 17m Pieruzzi -en contra- (PN). ST 13m Cristian Pérez (PN). CANCHA: Colegiales. ÁRBITRO: Ramón González.

Puerto Nuevo cierra el Apertura visitando a Central Ballester

