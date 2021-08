Los vecinos recibirán el plan de vacunación libre. En el club ubicado en Castaño 198 podrán aplicarse -sin turno ni inscripción previa- su primera dosis personas mayores de 18 años, como parte del histórico plan sanitario para erradicar la pandemia. La campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa ampliando no solo su franja etaria de quienes acceden libremente -es decir, sin turno ni inscripción previa- sino que también los barrios de la ciudad que recorre, buscando ampliar la cantidad de vecinos protegidos. Este sábado, llegó a Las Acacias y, hoy domingo, arriba a Otamendi. Según informaron desde la organización, la posta de vacunación se instalará en el club barrial ubicado en Castaño 198, de 10 a 14. En el lugar, personas mayores de 18 años, trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad, y embarazadas que aún no recibieron su primera dosis podrán aplicársela. Solo deberán presentar DNI. "Esta semana, anunciamos con mucha alegría que superamos las 80.000 aplicaciones y en estos últimos días continuamos ampliando la cifra. Hoy, más de 66 mil vecinos ya tienen su primera dosis. No es solo un frívolo número son miles y miles de esperanzas que se renuevan y fortalecen. Aun así, es importante que continuemos cuidándonos", comentó el Coordinador local del plan de vacunación, Leonardo Midón.



Más barrios, más vacunados, más protegidos.



La campaña de vacunación contra el Covid-19 llega hoy al barrio Otamendi

