Así lo expresó ayer Elisa Abella, primera precandidata a concejal de la lista de Juntos Campana en lo que fue su primer acto de campaña, donde fue presentada por el intendente Sebastián Abella con un acto en el Parque Urbano. La actual funcionaria agradeció el apoyo de su hermano y destacó la labor del Municipio durante la pandemia. Valoró además que las únicas mujeres cabeza de listas en estas PASO compartan el mismo espacio político. Bajo un inusual sol de agosto ofreciendo una tarde primaveral en el Parque Urbano, Elisa Abella se lanzó como primera candidata a concejal del espacio Juntos Campana. Acompañada por el intendente y el resto de los aspirantes oficialistas al HCD y Consejo Escolar, la funcionaria aseguró que "escuchar" a los vecinos es "lo más importante" de la gestión municipal que lidera su hermano Sebastián y pidió el apoyo de la militancia y la comunidad "para seguir transformando la ciudad de todos los campanenses". Elisa Abella destacó también la labor realizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Educación durante la pandemia de COVID-19, una tarea que la puso a cargo de la enorme responsabilidad de asistir a la población en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes, y además celebró que Juntos haya sido el único espacio político de Campana en proponer como cabezas de listas a mujeres. Hablando ante el intendente, resto de los precandida-tos, funcionarios y la militancia oficialista (el acto fue transmitido por redes sociales pero no tuvo convocatoria abierta para respetar las disposiciones sanitarias), Elisa Abella agradeció el apoyo del jefe comunal "por haber pensado" en ella para liderar la lista y también por elegirla "como mujer" al frente de la boleta, de cuya conformación aseguró estar "orgullosa". "Cuando asumí como secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, nunca me imaginé las escuelas cerradas, nunca me imaginé a todos los vecinos adentro, nunca me imaginé tener que acompañar a los adultos mayores porque la estaban pasando mal. Y la verdad que fue un desafío para todo nuestro equipo, para la Secretaría de Salud y todas las demás, entre las que trabajamos en conjunto. Fue una situación difícil no saber qué iba a pasar mañana ni cuánto tiempo iba a durar la pandemia, escuchar a los vecinos con sus problemáticas, comerciantes, abuelos, chicos que querían ir a la escuela y no podían, papás que no sabían qué hacer con ellos porque la estaban pasando mal", expresó la precandidata. En ese sentido, Elisa Abella resaltó que Desarrollo Social "salió a la calle, a golpear puertas y a escuchar a los vecinos", lo que les permitió saber como gestión "qué hacer" para ellos. "Decidimos salir con educación, con juegotecas, programas para acompañar y contener a los adultos mayores. Todos programas que fueron dedicados a la contención y a la escucha, porque escuchar terminó siendo lo más importante de nuestra gestión", aseveró. Y amplió: "Escuchar es lo que más tenemos que hacer porque nos permite crear, nos permite cambiar y ejercer nuestro rol, que es poder transformar la ciudad de todos los campanenses". Minutos más tarde y ya en contacto con la prensa local, la precandidata a concejal volvió a agradecer que le haya sido otorgada "la responsabilidad de encabezar esta lista y también como mujer, que está bueno". "Las únicas dos listas en toda la ciudad que encabezan mujeres están en Juntos", subrayó Elisa Abella, en alusión también a la precandidata por el radicalismo Romina Buzzini. Consultada por los demás integrantes de Juntos Campana, recordó que su espacio "hace mucho hincapié en que los vecinos se sumen" con "voluntad, pasión, desafío y responsabilidad para que sean parte de los cambios". "Nos tocó un año y medio muy difícil donde tuvimos que salir de las oficinas y realmente ir en busca de los vecinos y acompañarlos porque estaban todos encerrados", manifestó Elisa, prometiendo "seguir trabajando con la misma responsabilidad". "Trabajé incansablemente para poder estar acá, es un lugar soñado, fueron casi dos años en la gestión como funcionaria, donde la verdad le pusimos mucho esfuerzo día a día y trabajamos con una pasión enorme todo el equipo. Teníamos las escuelas cerradas y desde los chiquitos hasta los adultos viviendo sus propias problemáticas, no solo en lo económico. Fue un desafío y estoy feliz de poder estar ahora acá", expresó. Por último y ante la pregunta de qué expectativas le plantea lograr una buena performance en estas elecciones intermedias, respondió que se centra "en el hoy, en trabajar en la Secretaría y en poder asumir como concejal, dando lo más posible" para la gestión. "No pienso en otras aspiraciones", dijo.

Elisa Abella encabeza la lista de candidatos a concejales por Juntos Campana.





El equipo de Juntos Campana ya está listo para encarar las elecciones legislativas.



