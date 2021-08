» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/ago/2021 de La Auténtica Defensa. La post pandemia y la recuperación productiva, los ejes que atraviesan a todos los partidos









Si bien todos buscan captar universos de votos diferentes, la centralidad de sus mensajes pasa por ayudar a que las pequeñas empresas se recuperen y en pensar cuál será la mejor manera de encarar la post pandemia. Más allá de las diferencias ideológicas y las barreras entre partidos, los principales frentes electorales competirán este año con propuestas que apuntan a los mismos fines: la recuperación productiva, las pymes y la post pandemia. Si bien todos buscan captar universos de votos diferentes y sus discursos apuntan a distintos públicos, la centralidad de sus mensajes pasa por estas horas por ayudar a que las pequeñas empresas se recuperen tras la crisis económica -que profundizó la pandemia- y en pensar en cuál será la mejor manera de encarar el capítulo siguiente al coronavirus. En la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, la elegida del Frente de Todos para encabezar la lista se ha mostrado durante los primeros días de campaña en distintos actos del Gobierno destinados a fomentar la recuperación de empresas. Esta semana, participó junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros ministros del Gabinete Nacional de un anuncio de un plan de empleo joven destinado al segmento de 18 a 24 años, con beneficios contributivos para las Pymes que los contraten. "No venimos al Gobierno a generar planes sociales, sino a reconstruir la Argentina a partir de la fuerza productiva que genere condiciones de empleo en la Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en este tiempo", sostuvo la ahora ex presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien dejó el cargo para dedicarse de lleno a la campaña. Tolosa Paz afirmó que durante los gobiernos de Mauricio Macri en Nación y de María Eugenia Vidal en la Provincia "hubo ramas y sectores muy dañados, que ahora encuentran un Estado que no solamente genera condiciones para la inversión sino para garantizar consumo interno y para seguir exportando lo que el país desea exportar". Por su parte, el referente de Juntos Diego Santilli, quien pelea la interna del frente opositor contra el neurocientífico Facundo Manes, también se enfoca en la economía, aunque agrega un tópico que conoce por haberse encargado del tema en la Ciudad: la seguridad. "La falta de laburo, la situación económica y la inseguridad están muy latentes en los vecinos de todo el conurbano", afirmó el ex vicejefe de Gobierno porteño esta semana durante una visita a Tigre. Su idea es llevar el mensaje del PRO a toda la provincia y, en ese sentido, se comprometió a visitar los 135 municipios. "Llevo recorrido 25 municipios y la gente destaca que me sume. Lo que digan los dirigentes es otra cosa. He vivido muchos años en la Provincia y mis hijos terminaron su escuela allí. Tengo una vida entera en la Provincia; no es un problema de direcciones", aseguró Santilli, observado por la Justicia Electoral por su domicilio. Florencio Randazzo, quien apuesta a una "tercera vía" en la Provincia, también tiene muchas fichas puestas en el discurso del entramado productivo y las propuestas para su recuperación. De hecho, puso como número dos de su lista "Vamos con vos" a la empresaria industrial Carolina Castro, y ambos se animan a plantear una reforma laboral. Para Randazzo, "quien tiene hoy una pyme en Argentina es un héroe, con una carga impositiva fenomenal y es mirado de reojo por el gobierno cuando en realidad debería ser visto como un socio que crea trabajo". "En Argentina se sale de la pobreza creciendo y generando empleo; las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos van en sentido contrario", consideró esta semana el ex ministro del Interior.

Los principales frentes electorales competirán este año con propuestas que apuntan a los mismos fines: la recuperación productiva, las pymes y la post pandemia.



La post pandemia y la recuperación productiva, los ejes que atraviesan a todos los partidos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: