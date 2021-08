» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Lagar y Altimari, precandidatos de Vamos con Vos en Campana









Dialogamos con los precandidatos a concejales por el espacio Vamos con Vos, que impulsa a Florencio Randazzo a diputado nacional, y en el ámbito local a los precandidatos Octavio "Chiche" Lagar y Noemí Katty Altimari en primer y segundo lugar. Los precandidatos a concejales de Vamos con Vos en Campana Octavio "Chiche" Lagar y Noemí Katty Altimari se refirieron a sus propuestas para la ciudad y el acompañamiento a Florencio Randazzo como precandidato a diputado nacional. Se presentan en las próximas elecciones como precandidatos del Espacio Vamos con Vos. ¿Cómo fue el proceso de unidad? Lagar y Altimari: Fundamentalmente queremos destacar que logramos un espacio de Unidad para llegar a los vecinos con el ejemplo justamente. Hemos coincidido trabajar en forma conjunta priorizando un proyecto de desarrollo local con la participación de todos los sectores. Solo unidos vamos a lograr llevar adelante ideas que mejoren la calidad de vida de todos los que vivimos y queremos nuestra ciudad. ¿Por qué Randazzo? Lagar y Altimari: Compartimos valores y principios. La referencia de que es lo que queremos hacer está a la vista, Randazzo ya lo hizo desde los espacios que le toco ocupar. Renovar un DNI o un pasaporte antes llevaba semanas, cuando Florencio dejó la gestión se podía obtener en horas. Durante décadas, tanto administradores públicos como privados nos quisieron convencer de que no merecíamos tener trenes nuevos y seguros. Randazzo se puso al hombro la gestión, negoció contratos de compra transparente y conveniente para la Nación. Nos invitó a confiar en nosotros mismos cuando dijo que la gente iba a cuidar los nuevos trenes porque cuando uno le ofrece a la sociedad condiciones dignas, estos lo valoran y lo hacen propio. Y tenía razón. Lo mismo esperamos impulsar nosotros, aun cuando el ejecutivo municipal pertenezca a un partido distinto al nuestro. Todo lo que impulsemos desde la legislatura tendrá por objeto convertir a Campana en municipio moderno y eficiente, que gestione mejor, gaste mejor y pueda llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. Porque después de todo, hay que empezar a ubicar al municipio donde corresponde, que es al lado del que vive, produce y vende en esta ciudad. ¿Creen posible llevar estos cambios adelante? Lagar y Altimari: Por supuesto que sí, nosotros venimos a sumar y a dialogar, no a estar en contra de nadie. Más allá de la afinidad ideológica, lo que prima en nuestro espacio es la mentalidad pragmática, por eso podemos impulsar medidas en conjunto con el ejecutivo municipal y provincial, fuese cual fuese su afiliación partidaria. Lo que les llega a los ciudadanos no es nuestra ideología, sino las decisiones que tomamos y los proyectos que impulsamos. Nosotros podemos pensar igual o distinto, pero nuestra obligación es llegar a consensos para cumplir con lo que los vecinos nos demandan. Este espacio no forma parte de ninguna grieta, sino que quiere sumar capacidad para encausar las demandas de la gente y poner el sistema político a trabajar para ellos. ¿Qué lugar tiene el diálogo en su proyecto? Lagar y Altimari: Por supuesto que el diálogo debe tenerse en un marco de respeto mutuo y hay ciertas cosas que a nuestro entender deben empezar a modificarse, por ejemplo, hay que terminar con el divorcio entre la política y la gestión, no puede ser que, habiendo tanta gente talentosa y formada en Campana, no sean convocados. Creemos de suma importancia incorporar a la mesa a los que saben y pueden aportar ideas. Todos los que participamos de este equipo tenemos formaciones y experiencias diversas, algunos con un conocimiento más profundo en materia política, otros con una formación empresaria en el sector PYME, otros dirigiendo negocios o gestionando en el sector público, organizaciones sindicales, y representantes de la Sociedad Civil. Esto nos permite abordar las demandas del vecino, del pequeño o gran empresario y del comerciante con conocimiento de causa, de medios y de efecto. ¿Qué proyectos quieren impulsar? Lagar y Altimari: Proyectos vinculados a la reactivación industrial, productiva y comercial son prioritarios en nuestro equipo de trabajo, es necesario apoyar nuevos emprendimientos sin ahogarlos con exigencias impositivas, promover la radicación con un abanico de medidas que genere confianza en aquellos que deseen venir a nuestra ciudad. Hoy el trabajo es prioritario, y Campana tiene todas las condiciones demográficas para ser más que atractivo el desarrollo de nuevas actividades y alentar las existentes. Proyectos vinculados a la Educación como algo esencial. Educación y Trabajo hacen al crecimiento y desarrollo con calidad de vida. Proyectos orientados a la Seguridad, al Transporte, a los servicios, en definitiva a la integración de todos los vecinos y no que el Arco sea una división de unos y otros. El acceso a la Salud pública y el mejoramiento de los servicios es fundamental también. Todos estos temas forman parte de la agenda de Vamos con Vos, y queremos llevarlos al ámbito donde se generan democráticamente estas políticas, por eso buscamos tener representatividad en el Concejo Deliberante. Somos un equipo transparente, que puede explicar de lo que vive y que viene a sumar. Con las manos limpias, podemos levantar la mano cada vez que objetivamente se estén produciendo irregularidades. 