"Peligra la histórica Biblioteca Jean Jaurés"

Arturo Remedi

"Apuntamos a que sea declarada Patrimonio Histórico Cultural para frenar esta verdadera expropiación" dijo Andrés Gulfo, de la Biblioteca de calle San Martín 325 "para nosotros es un baldazo de agua fría". "Con la dictadura del ´30, las bibliotecas y locales del Partido Socialista decidieron poner estos bienes a nombre de La Vanguardia Sociedad Editora, que era la Editorial del periódico del Partido Socialista, para protegerlos ante posibles embates de los gobiernos militares y autoritarios" consigna Andrés Gulfo, miembro de la Comisión de la Biblioteca Jean Jaurés "Ya en 2013 esta sociedad realiza emprendimientos inmobiliarios que no resultan beneficiosos. Llegamos al día de hoy en que La Vanguardia Sociedad Editora pone las escrituras de los locales que antes nombramos, dentro del juicio por el conflicto suscitado con empresas inmobiliarias". "No son los propietarios, tienen las escrituras por esto que explicábamos más arriba, ellos no lo hicieron (al centro socialista) fue hecho por la gente de Campana. Hace unos 15 días atrás nos viene a ver el presidente del La Vanguardia Sociedad Editora con un documento para que nosotros firmemos. Era el desalojo de la Biblioteca para que ellos pudieran disponer libremente del predio. Nosotros no firmamos y empezamos esta lucha para seguir con la Biblioteca" asegura Gulfo. "En ese marco apuntamos que sea declarada Patrimonio Histórico Cultural para frenar esta verdadera expropiación. Nosotros, la familia Gulfo, hace cuatro generaciones que estamos comprometidos con la Biblioteca. Mi abuelo incluso fue uno de los que puso plata para comprar el predio, por eso para nosotros es un baldazo de agua fría" agrega Andrés. El valor patrimonial de la Biblioteca Jean Jaures es incalculable, ya que fue sede de la imprenta del periódico Ideas , también está el archivo casi completo del periódico. "Sobre este espacio de la Biblioteca estamos trabajando para darle el valor de un museo", afirma Gulfo. "Está también parte del archivo histórico del Partido Socialista y del diario Tribuna 2º tirada también completa, además el mobiliario es original, por lo tanto la Biblioteca puede considerarse un enorme archivo" considera el miembro de la Comisión Directiva. "Cambiamos hace poco los techos del área imprenta y estamos trabajando para que se puedan hacer visitas guiadas. Es parte de la historia de Campana, es un testimonio viviente del pasado de la ciudad que debe ser preservado", concluye Gulfo. Entre otras actividades la Biblioteca realiza ciclos de cine -Adiccine- al aire libre, en el patio, y antes de las restricciones de la pandemia, teatro con la escuela del actor y director teatral Mauro Montero, cursos de formación política, reuniones de movimientos sociales y culturales , emprendimientos de la economía popular y varias disciplinas más como los ensayos de la murga Carumbé. La histórica Biblioteca Popular, fue fundada el 21 de noviembre de 1912 y en la actualidad Andrés Gulfo preside la Comisión Directiva, Nahuel Cialella, Lara Carrara y Sofía Gulfo son, entre otro, los miembros de la nueva generación que le ponen el cuerpo a este singular espacio de la cultura de Campana. El cronograma de actividades es: Domingo 1º: 16 hs. ensayo de la Murga Carumbé. Lunes 2: 16 hs Historia de la Biblioteca. Martes 3: 16 hs Intercambio Literario con la escritora local Ana Coarasa



"Peligra la histórica Biblioteca Jean Jaurés"

Por Arturo Remedi

