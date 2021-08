Mara Pedrazzoli

En materia económica nos planteamos la pregunta de cómo se cierra el año, mientras algunas variables trazarán una dinámica virtuosa de aquí a diciembre, otras encienden temores. La inflación y la actividad económica están dentro del primer grupo, las reservas y por ende la cotización del dólar en sus distintas acepciones integran el grupo dos. Los salarios, la dinámica del empleo y también la pobreza son interrogantes aún para un gobierno popular y progresista que (por ahora solo) habla de los beneficios de la producción por sobre la especulación económica. En materia inflacionaria y de actividad económica en julio y junio respectivamente el número parece haber sido 3% mensual. La suba de precios en el séptimo mes del año podría haberse ubicado por debajo de aquel techo psicológico confirmando una desaceleración (de -1p.p.) respecto de los horribles valores del primer cuatrimestre, según informaron distintas consultoras privadas. Controles de precios (básicamente salarios...), atraso cambiario y aumentos muy bajos en los regulados (con excepción de combustibles) fueron parte del plan exitoso para encauzar la inflación a partir del segundo semestre. No hace falta mencionar que también ayudó el jamás comandado cauce del precio internacional de las commodities. Tras el paso en falso de abril y mayo por la segunda ola, la producción fabril habría retomado el crecimiento en junio con una suba de 3% mensual, según informó (primeramente) el jugoso Panorama Productivo del CEP XXI basado en el consumo de energía de 1.017 plantas industriales. Dicha tendencia seguiría en julio. Los sectores automotriz, construcción y de alimentos y bebidas lideran la recuperación. Contra el mismo mes de 2019, la fabricación de automóviles aumentó 67% en junio, alcanzando niveles similares a lo que fue 2018. En el tercer trimestre la industria reforzará el sendero de recuperación, complementó FIEL, mientras CAME indicó que producción PyME habría trepado 4,2% en junio. Pero hay una mala noticia que viene de la mano del repunte de la actividad industrial y es el aumento de las importaciones. En ese sentido las opiniones son controversiales, para los pobres empresarios hay trabas a la importación que encarecen la logística y generan incertidumbre. Denuncian desabastecimiento: medidas arancelarias y para-arancelarias (trabas en Aduana). La alícuota promedio en Argentina es 13,4%, similar a la de Brasil, y ambos países ocupan el puesto 15 y 16 en un listado de la OMC que analiza los países con mayor tasa arancelaria. Se discutió semanas atrás la posibilidad de reducir el AEC-Mercosur para una nómina (del 100 o 75%) de los productos: actualmente promedia el 12% y la media global es 8,7%. El sector automotriz es un arma de doble filo y desde la política, básicamente, solo se han firmado cartas de buenas intensiones para fomentar el contenido nacional en partes y piezas. En 2019 se perdieron por esa vía unos USD 10.000 millones (y un poquito más en 2018) y en lo que va de este año esas importaciones están aún arriba de aquellos niveles de relativamente sana actividad. Lo mismo ocurre con los materiales para la construcción, el dinamismo del sector empuja las importaciones. Lo mismo ocurre con el rubro de alimentos, y no debería. En un momento (el segundo semestre) a partir del cual el volumen de exportaciones se ralentiza. "Necesitamos regular las importaciones" se escucha desde algunos despachos de la administración pública. "Necesitamos exportar más", también. Esta dinámica comercial empezó a verse en las reservas del Banco Central que desde mediados de mayo vieron reducir su tasa de acumulación promedio de USD 100 millones diarios por semana a USD 50 millones, y en la última semana a registrar saldos negativos por USD -100 millones promedio; un ritmo cercano al de los críticos meses de septiembre a octubre de 2020. Es probable que la acumulación fortuita de reservas del primer semestre de este año alcance para regular los desequilibrios por un lapso más breve de tiempo.



Dólar; algo más que un síndrome electoral

Por Mara Pedrazzoli

