¡A Toda Costa!: Etapa fundacional cumplida

Ya nos conocemos, somos A TODA COSTA. Un grupo de personas bien intencionadas y con un único objetivo en común: resignificar el predio de la Casa de los Costa. Ahí donde se "inició todo" y dio origen a la hermosa ciudad de Campana. Somos gestores de una idea que sin la conformación de este equipo activo no hubiese podido prosperar. Y como " todo proyecto comienza en una utopía", lentamente vamos avanzando hacia el horizonte. A lo largo de estos primeros seis meses de trabajo de A TODA COSTA hemos logrado constituir un verdadero equipo de gestión que se ve sostenido por el apoyo permanente de amigos, vecinos de Campana, campanenses que viven en otros lugares, tanto de nuestro país como del exterior, y que con sus ideas nos impulsan a mantener los brazos en alto. La creatividad es permanente y cada reunión se convierte en una usina generadora de motivos para hacer algo por lo que queda de la casa de los Costa. "Etapa Fundacional de A TODA COSTA" es la denominación que le damos a este semestre transitado. En el recorrido de esta fase hemos: - Constituido un grupo de interés (con presencia y permanencia en las redes sociales) orientado a la recuperación del predio de la casa de los Costa; - Conformado Equipos de trabajo bien definidos con temáticas, impulso y proyectos propios (Gestión de proyecto; Museología y museografía Arquitectura, Ingeniería y Medio ambiente; Educación y gestión cultural; Archivo oral y hospitalidad; Archivo histórico y documentos; Comunicación y prensa); - Instalado el tema en la agenda gubernamental, social y política de Campana; - Interesado al gobierno municipal en la necesidad de recuperar la historia de Campana a partir de las ruinas de la casa de los fundadores de nuestra ciudad; - Sido acompañados y asesorados por Romina Buzzini quien, además de ser parte de A TODA COSTA desde sus inicios, nos permitió ver, junto a Oscar Trujillo y los miembros del Concejo Deliberante, que en los temas vinculados con la cultura y la educación no existen grietas y sí miradas conjuntas hacia el futuro; - Interesado al Poder Legislativo de Campana para que nuestro proyecto sea declarado de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante, lo cual se efectivizó a través de la Resolución 2359/21; - Dado respuesta a: o los pedidos de entrevista de las legisladoras provinciales, Diputada Sandra París (Juntos por el Cambio) y Diputada Soledad Alonso (Frente de Todos). En particular la diputada Soledad Alonso nos envió su presentación -ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos- del pedido de resolución de interés legislativo provincial de los trabajos que A TODA COSTA lleva adelante en la ciudad de Campana. (Nro. Expediente D-2950/21-22). o la solicitud de entrevista del Diputado Nacional Carlos Ortega (Frente de Todos) quien, junto a sus asesores y la Diputada provincial Alonso, se ocuparon de conocer nuestra propuesta no solo como funcionarios sino como vecinos de Campana; o requerimiento de la Unidad Académica Dante Alighieri de participar en una jornada con la presencia de los miembros de su Comunidad Educativa. De ellos hemos recibido no solo los buenos augurios sino un amplio apoyo a nuestra propuesta. - Visitado: o a la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante de Campana; o el Archivo Histórico Municipal donde nos encontramos con valioso material vinculado con la historia de Campana en general y la casa de los Costa en particular; o a la Sra. Elida Mollo de Rossiter, conocedora de la historia de Campana y de Sofía Costa, hija de Luis Costa, y moradora de la mansión hasta sus últimos días; o al Sr. Cayetano Carrano, hijo del comprador de la Casa de los Costa en el remate de 1958; o a la Sra. Elida Tosto de Genovesi, que vivió su fiesta de casamiento en la casa de los Costa cuando funcionaba en ella el Club Cometarsa; o al Sr. Fabio Hernández y al Sr. Luis Costa con quienes hemos intercambiado inquietudes sobre el devenir de nuestro proyecto en su relación con el municipio; - Participado en la "Jornada de la situación actual del turismo frente al contexto", organizada por la carrera de Turismo y Hotelería del ISFDyT Nº15, y de un encuentro de la Asociación de Graduados de la industria de la hospitalidad de la ciudad de Campana; - Sido escuchados atentamente por los funcionarios del Poder Ejecutivo local que se comprometieron con nuestra propuesta desde el primer encuentro: Nancy Bianchi, Hernán Casanova, Martín Seguin, Luis Costa, Fabio Hernández, Elisa Abella. Cada uno de ellos desde su puesto y con sus posibilidades hicieron posible que las ruinas se hicieran visibles; - Sugerido la realización del acto del aniversario de la creación del partido de Campana, en el predio de la casa de los Costa con la recuperación del mástil. - Participado, junto a las autoridades locales, del Primer acto conmemorativo del aniversario de Campana en el lugar donde vivieron los fundadores de la ciudad, con la bendición e izamiento del pabellón nacional y emplazamiento del cartel identificatorio. - Cerrado la etapa con un encuentro con el Intendente Sebastián Abella para juntos hacer el futuro. El presente de A toda Costa y del predio de los Costa A TODA COSTA inicia una nueva etapa, la de "Fortalecimiento" de los Equipos de trabajo y elaboración de la propuesta para la creación de un museo de sitio y parque ecológico cultural. Tal como surge de los Equipos de Trabajo citados, A TODA COSTA no hace investigación histórica, recupera los relatos urbanos de los vecinos con miras a convertirlos en insumo para quienes desde la formalidad de la ciencia producen documentos con rigor científico. Somos respetuosos del trabajo investigativo que formalmente se realiza en nuestra ciudad y también consideramos muy necesario recuperar las historias que los campanenses tienen y quieran contarles a sus vecinos. La inmensa riqueza de los recuerdos individuales será uno de los principales patrimonios de A TODA COSTA como organización. El desarrollo del Archivo oral es una realidad que prontamente iniciará sus actividades con la grabación de entrevistas y relatos con el apoyo técnico de la Municipalidad de Campana. En cuanto al estado del predio debemos tener en cuenta que es un sitio arqueológico, patrimonio Municipal y Provincial por lo tanto, debe ser tratado y respetado como tal. Existe un estudio arqueológico realizado luego de la demolición de la casa que marca un punto de partida para la organización del lugar y la protección de aquellos elementos de valor histórico que se encuentra bajo el suelo. Es un espacio que necesita de cuidado, respeto, estudios particulares y determinaciones de tipo administrativas que demandarán tiempo y esfuerzos. En síntesis, hemos hecho visible las ruinas de la Casa de los Costa e instalado su resignificación en la agenda pública de Campana. Seguimos trabajando en la creación del Museo histórico de sitio y fomentando la recuperación de la historia de la casa de los Costa. Mirando hacia atrás vemos lo mucho que hemos crecido. Este es el punto de apalancamiento para que continuemos sumando voluntades, y podamos finalmente saldar esta deuda de los campanenses y, desde allí, edificar un futuro mejor para lo que hoy son solo RUINAS. ¡¡¡Nos sentimos, francamente, orgullosos!!!





FB: A TODA COSTA CAMPANA // Instagram: @atodacostacampana.

¡A Toda Costa!: Etapa fundacional cumplida

Por Grupo Fundador

