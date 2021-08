» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

1 de Agosto de 2021









A CLASES IGUAL Frente al avance de la variante Delta de coronavirus que podría arrojar en las próximas horas los primeros casos por circulación comunitaria, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que se mantendrán las clases presenciales en todas las regiones donde no haya alerta epidemiológico. "Algunas jurisdicciones ya empezaron y el lunes comienzan el resto, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, por mencionar algunas. Con la mejora de los indicadores sanitarios epidemiológicos podemos regresar en todo el territorio a las aulas de manera segura, sosteniendo los cuidados", afirmó Trotta. El ministro detalló cuáles son las variables que pesan para mantener la presencialidad: "Para una escuela segura se vinculan: una tasa de incidencia de circulación baja, inferior a los 500 casos cada 100 mil habitantes; la capacidad de respuesta del sistema sanitario, hoy esos dos factores son positivos, y luego el cumplimiento de los protocolos".



NUEVOS AUMENTOS Prepagas, GNC, expensas y alquileres serán algunos de los nuevos aumentos que se deberán afrontar con el inicio de agosto, en un contexto en el que la inflación registra signos de desaceleración, pero que se mantiene en niveles elevados. Según señaló el INDEC en su último informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio se ubicó en 3,2% y en los últimos doce meses la inflación acumuló una suba del 50,2%. En el octavo mes del año continuarán los incrementos en medio de un escenario en el que el Gobierno intenta recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, que llevan tres años con subas salariales por detrás de la inflación. Las cuotas de las prepagas tendrán cuatro aumentos del 9% cada uno, y en forma acumulativa, lo cual se sumará al incremento del 13,5% aprobado a principios de año. Además, el precio del metro cúbico del GNC subirá entre $2 y $3 a partir de agosto, para venderse a un promedio de $40 en estaciones de servicio del área metropolitana (AMBA). ASESINADA EN BARCELONA Una mujer argentina fue asesinada por su ex pareja en Sant Vincenc, en las afueras de Barcelona. El homicida se suicidó después del hecho, dejando huérfana a la hija que tenían en común. Estaban en proceso de divorcio. Antonella A., de 30 años, fue prendida fuego por su expareja y abandonada en unos matorrales de las afueras de Terrassa, localidad en la que vivían. La policía encontró el cadáver y luego localizó el auto del agresor, al que encontraron ahorcado por el cinturón de seguridad, con su hija en el asiento de atrás presentando quemaduras leves. La hipótesis que maneja la policía es que luego de prender fuego a su expareja, Adrián Z. (también argentino) decidió quitarse la vida con su hija como testigo, que por sus quemaduras fue trasladada a un hospital cercano. La difunta ya había denunciado a su expareja, por violencia previo a iniciar los trámites de divorcio. RECHAZADOS A FUEGO Tras dos días de intensos combates, las autoridades afganas afirmaron este sábado que lograron rechazar los intentos de los talibanes de capturar Herat, la tercera ciudad más habitada del país y la más importante del oeste. El viernes, milicianos talibanes dispararon cohetes contra el edificio de Naciones Unidas en la zona, causando una muerte y dejando varios heridos. "Los talibanes lanzaron ataques desde el este y el oeste y tenían planeado entrar en la ciudad de Herat, pero las fuerzas de seguridad y grupos de civiles armados rechazaron los ataques del enemigo, que sufrió numerosas bajas", declaró el gobernador Abdul Saboor Qani. Qani aseguró que la villa "está segura y los talibanes no pueden entrar", aunque el ambiente sigue siendo tenso. Luego de ser rechazados de la ciudad, los talibanes se trasladaron a la zona de Pul-e-Malan de Guzara, considerada como la vía norteña de acceso a Herat. Desde allí comenzaron a hostigar a las fuerzas afganas.

