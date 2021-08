Efemérides del día de la fecha, 1º de Agosto

DÍA DE LA PACHAMAMA En esta tradición ancestral, celebrada por los pueblos originarios de América Latina, se agradece a la Pachamama por las buenas cosechas, el buen tiempo, los animales y la abundancia del suelo. En esta jornada se realizan ofrendas, en las cuales simbólicamente se le devuelve lo que se ha tomado de ella restableciendo la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. "El 1 de agosto nuestra ofrenda a la Pachamama está basada en el agradecimiento por todo lo que nos dio y un pedido para seguir adelante. Si bien para nosotros cada día, en cada acción que tenemos está presente el agradecimiento a ella, en este ritual es especial […]" expresó la coplera salteña Mariana Carrizo al Ministerio de Cultura.



PARTIDO DE DESPEDIDA DE ENZO FRANCESCOLI Hace 22 años se realizaba el partido de despedida de Enzo Francescoli, uno de los máximos ídolos de River, en "El Monumental". El uruguayo, proveniente de Montevideo Wanderers, vistió por primera vez la camiseta de "El Millonario" en la victoria 1 a 0 frente a Huracán por el Torneo Nacional 1983: "Traté de disfrutarlo, pero fue un partido con muchos nervios. Tuve el apoyo de mis compañeros, el cuerpo técnico e incluso el público […] Pero por dentro sabía que tenía un recorrido largo por delante" dijo a "La Página Millonaria". Con el correr de los años, "El Príncipe" se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1985/86, Apertura (1994, 1996 y 1997), Clausura (1997), la Copa Libertadores (1996) y la Supercopa Sudamericana (1997). En el año 1998, Francescoli anunció su retiro: "Creo que llegó la hora. Cuando a uno le pesa ir a entrenarse o concentrarse, no vale la pena seguir". Aquel domingo alrededor de 60 mil personas asistieron a "El Monumental" para darle la merecida despedida al jugador; a su vez, estuvieron presentes Pablo Aimar, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Marcelo Salas y Javier Saviola, entre otros. En dicho partido, River venció 4 a 0 a Peñarol (Uruguay), los goles los convirtieron Francescoli (2), desde el punto de penal, Marcelo Salas y Bruno, el hijo mayor del homenajeado. "En mi despedida lloré casi toda la vuelta olímpica. Verles la cara a mis hijos, darme cuenta de que se terminaba. Es fuerte no tener más el ´uruguayo, uruguayo´. Es fuerte no escuchar el ´uhhhh´ cuando la bajás de pecho, perder la adrenalina antes del partido […] dijo a "El Gráfico".



"SHAKEDOWN" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1987, el sencillo "Shakedown" de Bob Seger destronaba a "Alone" de "Heart" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente a la banda sonora de la película "Un detective suelto en Hollywood II" (1987), protagonizada por Eddie Murphy, y compuesto por el cantante estadounidense junto a Keith Forsey y Harold Faltermeyer, la canción fue escrita especialmente para esa película.



Efemérides del día de la fecha, 1º de Agosto

