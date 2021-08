» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Hoy Le Toca A...:

Uno de mis amigos; Rubén Luis

Nacido el 11 de abril de 1950. Año del Bicentenario del General José de San Martín, en Campana donde en ese entonces, la mayoría de las personas de bajos y medianos recursos nacían en sus casas particulares, atendidos generalmente por parteras, en el caso de él supongo quien le prestó asistencia fue su tío Osvaldo Felipe que era médico; precisamente 18 años después atendió a mi señora que traía en su vientre a nuestro segundo hijo que venía de nalga y lo dio vuelta con sus manos, en ese tiempo en que la obstetricia estaba hipotéticamente en "pañales". Daniel nació el 18 de abril. Volviendo a Rubén, la Escuela Nº 7 cerca de su casa lo recibió durante su educación primaria, luego nuestra querida "Escuela Normal" de otorgó su primer título, el de Bachiller, después viajó a nuestra capital de provincia, a la Universidad de La Plata, Facultad de Medicina. Su "viejo" Rubén Francisco, pretendía que fuera Ingeniero Agrónomo, su "vieja" Haydee que fuera médico. Rindió 5º Año libre y en el examen entre Biología y Física optó por esta última, que le encantaba. Su "Profe" de la Escuela Normal, "Pitty" en Piscología, era hija de Alejandro Bettinoti, viejo político, peronista amigo de su familia, lo indujo y orientó a concurrir al Instituto Balseiro de Bariloche a estudiar Física, ignoro los motivos por lo que no se dio. A instancias de su tío Dr. "Tito", hoy es cirujano. En cuestión de deportes el que más le gustó fue el fútbol, donde jugó de 4, 3 y 6 aunque en este puesto su altura no lo ayudaba; también es un apasionado por las motos, viajó a Machu-Picchu Perú en una de ellas. Con su señora Denise médica también tuvieron tres hijos: Pedro (médico), Pablo (computación), Cecilia (médica) y la "hija del corazón" Martinha (odontóloga). Después de atenderme como médico de cabecera durante años, antes de jubilarme, en una oportunidad le pregunté: "¿Por qué con tu nivel económico y el de tu señora te metiste en política? y me respondió: después de lo que hizo Néstor Kirchner ¿que pretendes de la misma? En el ámbito local y nacional, junto a mis compañeros, peleamos codo a codo para mejorar la situación social y económica y la inmensa desigualdad actual. Me gustaría linda Campana

que te lleve de la mano

con su sonrisa sana

el querido doctor Romano. PD: tuve el inmenso honor hace muchos años de haber compartido tareas en L.A.D. y un lugar en la Cancha Municipal viendo a puerto nuevo. Salud campeón! Junto a mi amigo, Víctor Manuel Sánchez.

