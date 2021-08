» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Running: consejos para competir en la primera carrera









Luego de llevar un tiempo entrenando, los corredores se atreven finalmente a competir. Esta primera experiencia es, generalmente, una carrera de 10Km. Casi todos los corredores empezaron así, algunos con mayor eficacia que otros, muchos cometiendo errores que les complicaron algo el debut. Por eso siempre es bueno compartir algunas ideas para evitar esos pequeños o grandes problemas que un atleta aficionado puede llegar a encontrar en esa experiencia iniciática. Para la casi totalidad de los que participan en una carrera, la primera cosa que hay que entender es que no se corre para salir primero. Un debut con podio es para los atletas de elite solamente o alguna sorpresa que no será tal si uno se conoce bien. Para el resto de los aficionados, prácticamente todos los que participan por primera vez, lo que más importa es hacer una carrera ordenada y placentera, más allá del gran esfuerzo. Por supuesto que es probable que al atravesar la meta estén agotados, pero lo importante es no estar lastimados, es decir haber hecho un esfuerzo equivocado o excesivo, algo que un amateur no necesita para arrancar su larga trayectoria de participante en estas competencias. Poder sonreír al llegar también tiene un valor, aunque la sonrisa completa salga recién un par de minutos después de atravesar la meta. Es importante manejar correctamente la energía. Al ser la primera carrera, esto es un poco más difícil de calcular, pero también es parte del encanto aprender a correr. Cuánto más masiva sea la carrera, menos intenten ponerse adelante. Es muy común ver corredores de ritmos por debajo del promedio de la carrera ponerse justo detrás de la largada, pegados a los elite. Eviten como sea esto, porque no solo están arriesgando la seguridad personal, sino también la de otros corredores. Una caída en una largada es un experiencia muy fea pero es fácil de evitar siendo inteligente, así que ponerse más atrás, a una distancia de la salida acorde a su entrenamiento y su velocidad en los entrenamientos. No molesten ni generen caos. Cuando pasan la línea de largada no se desesperen. Una carrera de 10 Km no es tan corta para un novato en su debut. Así que arranquen tranquilos, arranquen con un resto que les permita no ir ahogados al empezar. Lleven ya en la cabeza la idea de dividir la carrera en tres partes. En el primer tercio de carrera se van a sentir un poco agitados, pero no lleguen al límite. Un poco agitados es normal, ahogados significa que algo calcularon mal. Si es así, bajar el ritmo un poco hasta sentir que puede respirar sin ahogarse. En las carreras es muy común salir más rápido de lo que corresponde, la euforia nos lleva. En el segundo tercio de carrera ya van a saber si salieron o no salieron demasiado rápido. El que se apuró de más, tal vez deba aflojar el paso. Hay que buscar el equilibrio entre el esfuerzo genuino y correcto y el excesivo. Para alguien sin experiencias previas, solo está el recuerdo de los entrenamientos. Si se sienten bien pueden probar subir un poco el ritmo, si están con lo justo, lo pueden afianzar y mantener durante toda esta etapa. Hay que evaluar a cada paso como se van sintiendo, fijarse como vienen cuando termina el primer tercio y cuando culmina el segundo. Si es la primera carrera, probablemente no sea tan perfecto el cálculo de energía, por lo cual, cuando empieza el último tercio va a pasar lo siguiente: o les va a sobrar o van a estar un poco cortos de energía. Eso les va a pasar el resto de su vida de corredores, con la diferencia de que todavía no terminan de entender como se sigue. Si están un poco cortos mantendrán el ritmo o perderán un poco, no pasa nada, ya van a llegar. Una carrera de 10K que se complica al final puede ser una decepción para cualquier pero no tanto para el que solo hizo esa, ya que pase lo que pase, será su mejor marca, el número que trabajará de ahí en más. Ahora bien, si les sobra energía, si se guardaron, intencionalmente o sin querer, ese último tercio de carrera es para empezar a aumentar la velocidad. Al sentir que pueden aumentar el ritmo van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, van a pasar a otros corredores, eso seguro, y en segundo término sentirán la mejoría y el aumento de ritmo y la alegría les dará una fortaleza mental extra para pasar la línea de llegada con toda la máquina funcionando a pleno. Para un novato, esa llegada, ese arco de que ven por primera vez, es absolutamente extraordinaria e inolvidable. Si lograron una carrera prolija y bien administrada, van a tener el broche de oro. Si, por el contrario, algo falló, van a tener la experiencia para aplicar en la siguiente que se anoten. Una cosa es segura, pasar por esa meta es un antes y un después. Ese logro se les va a meter en el corazón y seguramente lo van a querer repetir en otras ocasiones. Bienvenidos al mundo de las carreras. Felicitaciones por haber llegado.



*Santiago García es maratonista, autor del libro "Correr para vivir, vivir para correr". Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre

