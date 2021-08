» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Juegos Olímpicos:

Anoche perdieron 3-1 contra Alemania. Esta noche, Las Leonas buscarán las semifinales, también ante Alemania. En tanto, el Vóley masculino enfrenta desde las 9.45 a Estados Unidos por el boleto a Cuartos de Final. Los torneos de los diferentes deportes colectivos ingresaron en etapa de definiciones en los Juegos Olímpicos de Tokio. Anoche, por los Cuartos de Final del Hóckey sobre Césped masculino, Argentina perdió 3-1 con Alemania y quedó eliminada. De esta manera, Los Leones se quedaron sin chances de defender la inolvidable medalla de oro lograda en Rio de Janeiro 2016. Al mismo tiempo, esta derrota ante el combinado germano marca el final de las carreras en la Selección de jugadores históricos como el arquero Juan Manuel Vivaldi y el capitán Pedro Ibarra. También en Hóckey sobre Césped, pero en el certamen femenino, esta noche volverán a medirse Argentina y Alemania. Será desde las 21.30 horas, cuando Las Leonas busquen su boleto a semifinales y posicionarse en zona de medallas. Otro juego decisivo será el que afronte la Selección Masculina de Vóley, que desde las 9.45 de este domingo se mide frente a Estados Unidos en la última fecha de la fase de grupos con la obligación de ganar para avanzar a los Cuartos de Final. En caso de traspié será despedida, como la que tuvieron ayer Las Panteras ante Turquía (derrota 3-0) en el torneo femenino. Obligada también estaba la Selección de Básquet, que en la madrugada de este domingo jugaba ante Japón: en caso de ganar, los dirigidos por Sergio Hernández tenían asegurado su lugar en los Cuartos de Final. En cambio, para Los Gladiadores, el encuentro de esta madrugada ante España no modificaba nada y marcará su despedida de Tokio y también el final de las carreras de dos referentes del equipo a lo largo de más de una década: Sebastián Simonet y Gonzalo Carou. Anoche también se dio la participación de la marplatense Belén Casetta, quien compitió en los 3.000 metros con obstáculos: afectada por una dolencia muscular, su tiempo de 9m52s la dejó en el 36º puesto de la General. Mientras tanto, en la madrugada de este domingo, en Vela, dos botes argentinos buscaban asegurar su clasificación a la Medal Race para luchar por medallas: Facundo Olezza en clase Finn (estaba 6º en la General) y Santiago Lange y Cecilia Carranza en Nacra 17 (iban en 6º lugar en la General). En tanto, en 49er FX, Victoria Travascio y María Sol Branz ganaron la 10ª regata en la madrugada del sábado, avanzaron al 6º puesto de la General y competirán en la Medal Race a la búsqueda de la segunda presea para la delegación argentina (hasta el momento, solo ha contabilizado el bronce que ganaron Los Pumas en Rugby 7).

EL VOLEY, DESDE LAS 9.45 DE HOY, ENFRENTARÁ A ESTADOS UNIDOS CON LA OBLIGACIÓN DE GANAR PARA AVANZAR A CUARTOS DE FINAL. DRESSEL: CINCO OROS El nadador estadounidense Caeleb Dressel cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio con una brillante performance: obtuvo cinco medallas doradas y estableció dos nuevos mundiales. En la última jornada de la disciplina, Dressel se quedó con los 50 metros libres con un registro de 21s07, nueva plusmarca olímpica al superar los 21s30 que había establecido el brasileño César Cielo en Beijing 2008. Y posteriormente, Dressel fue parte del triunfo de Estados Unidos en la posta 4x100 combinados. El tiempo final del cuarteto norteamericano fue de 3m26s78 y significó un nuevo récord mundial para la prueba. Así, la performance del oriundo de Jacksonville concluyó con triunfos en los 50 metros libre (con récord olímpico), en los 100 metros libres (récord olímpico), 100 metros mariposa (récord mundial) y en las postas 4x100 libres y 4x100 combinados (récord mundial). HISTORIA PARA JAMAICA La jamaicana Elaine Thompson-Herah hizo historia al vencer en los 100 metros llanos y frenar el cronómetro en 10s61. Con esa marca repitió el oro que había logrado en Rio 2016 y estableció un nuevo récord olímpico (la plusmarca mundial le pertenece a la estadounidense Florence Griffith-Joyner, con 10s49). El podio en Tokio lo completaron dos compatriotas de la vencedora: las también jamaicanas Shelly-Ann Fraser-Pryce (10s74) y Shericka Jackson (10s76). DJOKOVIC, SIN NADA El serbio Novak Djokovic se encaminaba esta temporada al Golden Slam: ya había ganado el Australia Open, Roland Garros y Wimbledon y le restaba conquistar la medalla dorada de los Juegos Olímpicos y el US Open. Sin embargo, cuando su marcha hacia la final en Tokio era más que tranquila, en semifinales cayó en semifinales ante el alemán Alexander Zverev (6-1, 3-6 y 6-3). Posteriormente, en el partido por la medalla de bronce, tampoco pudo: cayó ante el español Pablo Carreño Busta (6-4, 6-7 y 6-3) en un partido en el que tuvo fuertes exabruptos (rompió una raqueta y revoleó otra a la tribuna). Encima, tampoco tuvo revancha en el torneo de Dobles Mixtos: se retiró y no jugó el encuentro que definía la medalla de bronce.

