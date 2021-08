» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

1 de Agosto de 2021









RACING E INDEPENDIENTE Ayer, en el inicio de la cuarta fecha del Campeonato de la LPF, Independiente no pudo con Platense e igualó 1-1 en Vicente López. De esta manera, el Rojo quedó en lo más alto de la tabla con 8 puntos junto a su archirrival, Racing Club. La Academia, sin el campanense Leonardo Sigali, venció 1-0 como local a Sarmiento de Junín con un golazo de Benjamín Garré. Además, también ayer, Colón superó 1-0 a Godoy Cruz en Santa Fe; mientras Lanús y Unión empataron 1-1 en el Sur del conurbano bonaerense.



SIGUE LA FECHA Este domingo se disputarán otros cuatro partidos de la cuarta jornada. River Plate intentará extender su levantada frente a Huracán (18.00), mientras Boca Juniors buscará su recuperación en Córdoba frente a Talleres (15.45) con el regreso de sus titulares y las primeras convocatorias para sus dos nuevos refuerzos: el peruano Luis Advíncula y el mediocampista Juan Ramírez, Por su parte, San Lorenzo intentará seguir en lo más alto cuando visite a Banfield (20.15). En tanto, este domingo se abrirá con el duelo entre Defensa y Justicia y Gimnasia de La Plata (13.30). Y mañana lunes, en el cierre de la programación, se medirán: Patronato vs Newells (16.45), Argentinos vs Central Córdoba (16.45), Rosario Central vs Aldosivi (19.00), Estudiantes vs Arsenal (19.00) y Atlético Tucumán vs Vélez (21.15). PRIMERA B METRO En el arranque de la 3ª fecha del Torneo Clausura, Flandria igualó 1-1 como local con UAI Urquiza y ahora comparte la cima de las posiciones junto a Sacachispas, que goleó 3-0 a Villa San Carlos. Además, ayer: Cañuelas 1-0 Comunicaciones, Acassuso 0-0 Deportivo Armenio y Argentino de Quilmes 1-1 Fénix. Hoy sigue la programación con Deportivo Merlo vs Talleres (RE) y Los Andes vs Colegiales. Mañana se cierra con J.J. Urquiza vs Defensores Unidos. PRIMERA C La segunda fecha del Clausura comenzó con una igualdad: Argentino de Merlo empató 2-2 con Real Pilar. Hoy juegan: Sportivo Italiano vs Deportivo Español, San Martín (B) vs Luján, Central Córdoba (R) vs Midland, Berazategui vs Victoriano Arenas, L.N. Alem vs Lamadrid e Ituzaingo vs Claypole. Mañana lo harán: Excursionistas vs Atlas y Dock Sud vs Laferrere.

