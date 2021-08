» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 01/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

TURISMO CARRETERA: La categoria está desarrollando este fin de semana en el autódromo de San Juan desde las 11hs por la TV Publica. GANAS: Parece ser que Andres Rivero anda con ganas de volver a correr y tiene ganas de armar un Citro en para una categoria zonal donde sus amigos dicen que porque no vuelve a correr en karting que hasta le prestan uno para que pueda realizar sus ganas de volver.Y Sandra que dirá? ILUSIONES: El tema económico destrozó las ilusiones de Yamil Bottani para seguir corriendo en la clase GTB del Regional donde armó una Chevy que se mostró competitiva mientras estuvo en pista pero la verdad que el limeño no pudo seguir por lo expresado mas arriba. CHASIS: De todas maneras ahora Yamil está armando un chasis para ir a correr al regional o quizas a la Clase Light del TC Bonaerense y esta trabajando en esta posibilidad pensando en poder correr antes de fin de año. CARTUCHO: En mas de una vez se lo puede ver circular por las calles de Zarate a Daniel Olivera en su vehículo junto a Cartucho su fiel perro y los amigos le aconsejan porque no deja manejar al can para evitar algun problema en el tránsito . La gente que ese mala y comenta con el kartista. DORMIDA: Cuentan que la joven Constanza Toledo fue convocada para una nota televisiva y la señorita parece que se quedó dormida y nunca llegó a tal entrevista ante el asombro de todos pero su padre pidiólas disculpas del caso y de paso la nota desarrollo el propio Gaby. No contaban con tu astucias!! CELULAR: Sin duda ya está comprobado que Roy Benjamin es un piloto de motos para laalta competencia y está en un buen momento acompañado por sus seguidores en Zárate que en realidad no saben de los problemas que sufre este muchacho cuando debe utilizar elcelular. Es verdad aunque usted no lo crea! FORMULA CINCO: Nueva presente de la categoria este fin de semana en otra carrera del campeonato con su habitual parque de máquinas. KART PLUS: La categoria llega una vez mas al kartódromo de Zárate en este fin desemanapara desarrollar otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. FINALIZAR: La categoria Prokart viene de correr por otra carrera del campeonato y el representante de Campana Ignacio Lopezen la clase Intermedia finalizó en el puesto sexto en la final donde sumó puntos para el campeonato y quedó arriba entre los primeros con la atención del karting por parte desu padre Marcelo. ACTIVIDAD: Como ya adelantamos en su momento el autódromo de Baradero comienzo a realizar actividad en el mismo y si bien hay trabajos para llegar a lo que se necesita por lo pronto ya comenzaron las pruebas en el circuito pero para los pilotos locales. IDEA: La idea es poder empezar a permitir que puedan probar de otros lugares y desde ese lugar tener actividad para ademas comenzar a tener ingreso de dinero tan importante por estos tiempos. TURISMO PISTA: Vuelve a la actividad este fin de semana con sus tres clases y otro parque interesante de autos donde desde las10.30 televisa Canal 13 a traves de Carburando desde el autódromo de (a confirmar). PRESENCIA: Dentro de este contexto del Turismo Pista en la Clase Uno confirmó su presencia el representante de Zárate Leandro Cracco que va con equipo nuevo para esta competencia. CORRER: Los chasis del TC Regional visitaron el autódromo capitalino el pasado fin de semana donde el representante de Campana Gaston Fernandez corrió las dos finales donde en la primera llegó séptimo para terminar octavo en laotra con la motorización de Leo Scoccoza y Pierci en la atención del chasis. CONFORME: El propio Gastón quedó conforme y la idea es realizar todo lo que falta del campeonato con la intención de mantener básicamente el mismo número siete que hoy posee en los laterales de su auto. TERMINAR: La categoria Pako viene de realizar otra propuesta de su campeonato elpiloto de Zarate Luis Afonso en la Clase KF+40 corrio las dos finales donde terminó segundo y sexto respectivamente. MOTOR: Como aún no terminó su motor finalmente Sandro Ariu no fue de la partida el pasado fin de semana en Pilar en la nueva fecha para los Jeeps donde viene corriendo. PERSONALES: Algo similar le pasó aJorge Biggi que no fue de la partida por cuestiones personales dondeelpiloto local viene peleando el campeonato y ahora ya piensa en laque viene el próximo mes en el campeonato argentino. REPRESENTANTES: Los dirigentes del Rally Federal ya confirmaron la carrera a desarrollarse en Pergamino el venidero 14 y 15 de agosto dfonde Campana tendrá sus representantes a traves de los hermanos Emma que también confirmaron que será párte de esta propuesta. TC PISTA: La categoria llega al autódromo de San Juan para desarrollar otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de máquinas.Televisa desde las 11 hs la TV Publica. GANADORES: Los pilotos asociados del karting del Oeste viene de realizar una nueva presentación en el kartódromo de Ciudad Evita donde los ganadores fueron a saber: Promocion al: Isidro Manzione, MNC: Thiago Falivene,MNA: Agustin Caramello-Diego Brugues, MN Ligth: Facundo Beginelli, Super Pako:Tomas Gianetto, Nahuel Aguero,150 CC T: Damian De Lima. Pablo Rucci. CHASIS: De cara alapróxima carrera de AlmaVictor Gonzalez trabaja en su chasis dado que si bien viene de un podio elTopo aseguró que era muy difícil de llevarlo alauto y por esto esta fue una semana de mucho trabajo para todo su equipo. Mirá vos! ECONOMICO: Otra posibilidad de participar en las picadas el pasado fin de semana en el prediuo deSan Pedro para los pilotos locales pero las cuestiones economicas no dejaron ir a los muchachos. CONOCER: Los dirigentes del Turismo Zonal Pista ya dieron a conocer que el venidero 29 de agosto llevará adelante otra carrera del campeonato en el autódromo capitalino con sus dos clases. CONTENTA: Ludmila se encuentra muy contenta con su posibilidad de seguir llevando muy bien su regimen para llegar a los kilos deseado y poder lograr que le sirvan para tener una buena performance en la alta competencia. LLEGO: En la clase KF+40 de la categoria Pako Juan Carlos Suarez está haciendo el presente campeonato y en laúltima carrera llego cuarto en una y en la otra alcanzó el podio con un segundo puesto lo que lo sigue teniendo entre quienes buscan el Uno. PROBABLE: Desde lapróxima carrera de Alma en el autódromo porteño es muy probable que el representante deLima sea parte delacarrera con el Fiat Uno que ya está listo para retomar su presencia en la categoria. ENDURO: Arranca el campeonato para lacategoria del Enduroque confirmó que el venidero 7 de agosto dará curso a su propuesta en la ciudad de General Alvear con toda la intención de realizar todas las fechas. PARTICIPAR: En este campeonato viene participando el piloto local Ariel Melon que viene de un sexto puesto en la última y en el receso trabajo mucho para llegar bien para este regreso. SUMARSE: Es probable que desde esta carrera se sume German Henze que ya tiene su moto preparada y está con muchas ganas de sumarse donde su equipo también aguarda esta decision. PODIO: Viene de correr en la categoria GT 900 donde el zarateñoIvan Gonzalez alcanzó su primera victoria en la clase de no clasificado lo que puso muy bien a todo su equipo que venia necesitando un resultado de esta manera con un parque de 25 autos en esta competencia. CONFIRMAR: Continuando con la categoria GT 900 sus dirigentes ya confirmaron que la próxima fecha del campeonato se realizaraen el autódromode General Belgrano el venidero 29 de agosto. MODELOS: Acaban de ingresar al mercado local las flamantes motos eléctricas con unos modelosque dfan para almenosconocer lasmismas porque más allá de las bondades que presentan se muestran muy coquetas y con colores especialñes que logramos observar en la esquina de Rawson y Alberdi en nuestra ciudad en el salon de FT energia. SERA CIERTO? Que al piloto de alta competencia su mecánico de muchos años tomó la decisión de no atenderlo porque entiende que ademas de molesto y pesado alahora de exigir laatención de su vehículo porque Jorge no tiene limite.Que no cunda elpánico! ENTUSIASMADOS: Los protagonistas de la categoría Rally Federal están entusiasmados dado que elcampeonato arranca perolo mas importante para ellos que los dirigentes aseguran que va a seguir el torneo hasta el cierre del mismo. GUSTAR: En reciente nota periosistica GabrielToledo dejó entrever que siempre legustó más armar motores que hacerlo como piloto lo que nunca decidió ocupar una butaca en un auto de competicion. ABIERTO: El circuito de "Al Limite" en Zárate está habilitado como desde hace mucho tiempo y se puede ir a probar con lasmotos al mismo durante los fines de semana en el horario de diez a las seis de la tarde manteniendo el protocolo que se correspó nde para tal emprendimiento. GIRANDO: De hecho se los puede ver los fines de semana a Juan y Valentino Lacognata girando probando y tratando demanetener lascuestiones físicas para lapróxima carrera del torneo demotocross. POSITIVO: Viene de correr en la clase KF+40 de la categoria Pako y el cafetero Diego Brugues cerró un fin de semana positivo todo que corrio dos finales donde terminó quinto en una de ellas y alcanzar la victoria en otra logrando un nuevo podio y puntos importantes para el campeonato. FECHA: Los dirigentes dela categoria de Pako ya confirmaron su proxima fecha el15 de agosto para seguir avanzando con su presente campeonato. PARTICIPAR: Nueva incursión de Rafael Chavez en el karting donde participa en lacategoria Pako mas específicamente en la clase KF*40 donde terminó quihnto en una para llegar octavo en la otra sin duda mas allade losaños el Rafa sigue en laalta competencia. FORMULA UNO: La categoria está desarrollando durante este fin de semana el GranPremio de Bélgica por otra carrera delcampeonato televisa Espen. ALCANZAR: El Tope Race Viene de correr en el autótromo de San Nicolás el pasado fin de semana donde el piloto local Sebastian Abella en la clase mayor fue partido de la misma donde alcanzó el puesto décimo segundo en a primera finalpara en la otra finalen la gral. alcanzó décimo primero y obtuvo otra victoria en la Clase Master al alcanzar el primer puesto

