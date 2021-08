» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 03/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Puerto Nuevo terminó el Torneo Apertura como campeón invicto















En la última fecha, con el título ya asegurado, igualó 0-0 como visitante frente a Central Ballester. En la última función de su inolvidable Torneo Apertura, Puerto Nuevo igualó 0-0 como visitante frente a Central Ballester y, de esa manera, terminó como campeón invicto con ocho victorias y tres empates en once presentaciones. Una campaña brillante que le valió un título que, a su vez, le garantiza como mínimo estar en la final por el primer ascenso a la Primera C. Antes tendrá por delante el Torneo Clausura y, en caso de repetir la consagración, logrará el ascenso directo. Sin embargo, según trascendió ayer, el segundo certamen de la temporada no comenzaría el próximo fin de semana y se rumorea nuevamente la posibilidad de que ingresen nuevos equipos a la divisional (en la previa al inicio del Apertura había quedado abierta esta chance, más allá que las instituciones ingresantes no podrían aspirar a ningún ascenso). Mientras tanto, la última presentación de los dirigidos por Gastón Dearmas se dio el domingo en cancha de Atlas, donde Central Ballester fue local. Y para este compromiso, el DT decidió realizar cuatro modificaciones en la formación titular que tanto repitió y que tantas satisfacciones le dio. Tabaré Benítez reemplazó en el arco a Javier Balbuena (con molestias físicas), Rodrigo Martínez y Alexader Meza (los dos que más veces ingresaron desde el banco de suplentes) ocuparon los lugares de Ezequiel Ramón y Selem Lojda, mientras Gastón Pérez entró por el suspendido Antonio Samaniego. Igualmente, el DT respetó el sistema táctico y el Portuario buscó siempre asumir el protagonismo del juego. En la primera parte alternó momentos y ocasiones de gol con el Canalla (la más clara del conjunto de nuestra ciudad la tuvo Gastón Pérez, que ganó la posición en la puerta del área, pero definió incómodo de frente al arquero desde casi el punto penal). En la segunda parte, a pesar que el trámite resultó más anodino, el Auriazul fue el equipo que más buscó llegar a la victoria, aunque le faltó claridad en los metros finales para contar con ocasiones ciertas para vulnerar la valla de Agustín Gil. Sin embargo, eso no importó: logró mantener su invicto para darle todavía más brillo al campeonato que había asegurado en la fecha anterior ante Centro Español y, a su vez, también sumó un punto importante para la Tabla General que definirá las clasificaciones a la próxima edición de la Copa Argentina. Ahora, a Puerto Nuevo se le vendrá el tiempo de empezar de cero nuevamente. Pero lo hará sin la necesidad de cambiar el chip. Por el contrario: intentará repetir lo mostrado en este Apertura que concluyó de manera invicta.

LOS JUGADORES DE CENTRAL BALLESTER RECIBIERON AL CAMPEÓN CON UN PASILLO DE HONOR (CARLA BRIGNOLO / PRENSA PUERTO NUEVO). SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRAL BALLESTER (0): Agustín Gil; Agustín Corbalán, Gabriel Villalba, Martín Ibarra, Gastón Echevarrieta; Diego Zahor, Lucas Nava, Matías Castillo, Lautaro Aguirre; Donato Lanzillotta y Gabriel Soler. DT: Marcelo Revuelta. SUPLENTES: Lucas Pereira, Agustín Fajardo, Nicolás Ceccardi, Nicolás Barreyro, Damián Ponce, Franco Acosta y Tomás López. PUERTO NUEVO (0): Tabaré Benítez; Santiago Ojeda, Mario Godoy, Sandro Areco, Uriel Huarte; Rodrigo Martínez, Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Alexander Meza, Gastón Pérez y Enzo Moreno. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Thiago Ricalde, Braian Cívico, Santiago Candia, Marcos Quiroga, Ezequiel Ramón, Selem Lojda y Jeremías Villarreal. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 11m Ponce x Aguirre (CB), López x Lanzillotta (CB), Lojda x Moreno (PN) y Ramon x Huarte (PN), 22m Fajardo x Zahor (CB), 35m Quiroga x Ritacco (PN) y 36m Barreyro x Castillo (CB) y Acosta x Soler (CB). AMONESTADOS: Nava y Zahor (CB); Huarte (PN). CANCHA: Atlas (local Central Ballester). ÁRBITRO: Diego Torres.





TABARÉ BENÍTEZ DEFENDIÓ EL ARCO PORTUARIO Y TERMINÓ CON LA VALLA INVICTA (CARLA BRIGNOLO / PRENSA PUERTO NUEVO).





ALEXANDER MEZA FUE TITULAR EN EL PORTUARIO EN ESTA ÚLTIMA FECHA (CARLA BRIGNOLO / PRENSA PUERTO NUEVO). CAMBACERES SE ACERCÓ En esta última fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Defensores de Cambaceres aprovechó el empate de Puerto Nuevo para terminar a solo dos puntos del campeón. El conjunto de Ensenada le ganó 3-0 a Juventud Unida y también finalizó el certamen invicto (siete victorias y cuatro empates). En tanto, por la derrota de Muñiz (0-2 ante Deportivo Paraguayo), el tercer puesto quedó en manos de Liniers (venció 3-0 a Yupanqui). Mientras que ayer, Sportivo Barracas desaprovechó su chance de avanzar al cuarto lugar (perdió 1-0 ante Centro Español). Cambaceres culminó como el equipo con más goles a favor (anotó 22, cuatro más que Puerto Nuevo) y también fue uno de los cuatro conjuntos que solo recibieron 7 tantos en estas once fechas. Los otros tres fueron el Portuario, Liniers y Muñiz. Estos cuatro equipos ocuparon las primeras cuatro posiciones. En cambio, Yupanqui cerró el Apertura como el conjunto con más goles en contra (21) y con menos conquistas a su favor (6). El máximo artillero del campeonato fue Elías Torancio (Defensores de Cambaceres), quien convirtió 6 tantos y superó, entre otros, a Antonio Samaniego y Mario Godoy (ambos de Puerto Nuevo), quienes terminaron con 4 goles cada uno.

Primera D:

Puerto Nuevo terminó el Torneo Apertura como campeón invicto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: