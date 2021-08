» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 03/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Investigan un homicidio en Castelli y Luis Costa









Ingresaron a robarle a Jorge Ferré el domingo por la noche. Lo encontró sin vida uno de sus hermanos. Jorge Ferré tenía 67 años y vivía solo en una casa sobre la equina de Castelli y Luis Costa. Aparentemente, los malvivientes ingresaron a la casa saltando por el tapial sobre Luis Costa, de poco más de 2 metros de altura. Ahí ganaron el patio, e ingresaron a la casa. Eran pasadas las 22 del domingo. Vecinos escucharon gritos pidiendo ayuda. Uno de los hermanos llamó por teléfono y como no atendía, fue hasta el lugar y golpeó la puerta. Al no obtener respuesta, saltó el tapial. Jorge estaba sin vida, sentado en una silla, con claras marcas de violencia. Incluso se mencionaba un "puntazo" a la altura de la laringe. "La casa está toda revuelta, se ve que le entraron a robar y como no encontraban nada o querían más, le empezaron a pegar" confió un uniformado, minutos después del macabro hallazgo. Intervino Policía Científica y DDI. Anoche cobraba más fuerza la hipótesis de que se trataría de un homicidio y no de una muerte natural, consecuencia del disgusto. La causa está radicada en la UFI 2, en manos del Dr. Matías Ferreirós. Desde estas páginas lamentamos la irreparable pérdida, y acompañamos en su dolor a los familiares y allegados de Jorge.

Luis Costa y Castelli. Aparentemente los ladrones ingresaron saltando el tapial que da al patio.

#Dato un hombre de 65 años fue víctima de robo y asesinato en Castelli y Luis Costa. El hombre vivía sólo, aparentemente fue abordado por dos delincuentes que ingresaron por un patio lateral y rompieron una puerta. Trabaja Policía Científica y DDI junto a Comisaría y CP. pic.twitter.com/bY0JVlwFWg — Daniel Trila (@dantrila) August 2, 2021

