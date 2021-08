"Estamos convencidos que vamos a volver a tener un radicalismo protagonista"

Romina Buzzini y Axel Cantlon encabezaron la presentación de la lista de unidad de la UCR Campana que acompañará la candidatura de Facundo Manes a diputado nacional: "Pusimos el partido por delante y con la unidad lo estamos transformando en una alternativa fuerte para todos los campanenses", remarcaron. La Unión Cívica Radical (UCR) de Campana presentó ayer su lista de unidad para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo 12 de septiembre: estará encabezada por Romina Buzzini y Axel Cantlon y acompañará la candidatura de Facundo Manes a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. "Después de muchos años sin un candidato radical propio, la postulación de Facundo nos llevó a realizar todos los esfuerzos necesarios para que nuestra ciudad también tenga una lista única", señaló Cantlon al momento de iniciar la conferencia de prensa que se desarrolló en el Comité local de la UCR. "Pusimos al partido por delante y con la unidad lo estamos transformando en una alternativa fuerte para todos los campanenses. Estamos convencidos que, a partir de la candidatura de Manes, vamos a volver a tener un radicalismo protagonista", agregó luego Buzzini en esa misma línea. En un principio, ambos dirigentes habían presentado listas propias, pero a finales de la semana pasada lograron alcanzar un acuerdo e integrarse en una boleta única que encabezará Buzzini y que tendrá a Cantlon como segundo candidato a concejal. "Hemos logrado el objetivo principal: tener un radicalismo unido. Siempre tuvimos la intención. Durante muchos años hemos recibido el pedido de ver nuevamente a la UCR de pie y hoy tenemos esa posibilidad. Creo que hemos sabido estar a la altura de las circunstancias", afirmó Buzzini, quien también destacó la integración del GEN y del "activo grupo" de la Juventud Radical Campana a esta lista de unidad. De esta manera, también en nuestra ciudad, la UCR competirá en la interna de Juntos frente al PRO. "Después de lo ocurrido en 2015, es la primera vez que se da esta democracia interna y vamos a poder entender qué representación tiene cada uno de los partidos en la ciudad. Nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para darle al radicalismo el lugar que merece. Sabemos que el radicalismo es una referencia para muchos vecinos de la ciudad y que tiene una historia muy importante en Campana. Y eso es lo que nosotros queremos recuperar", explicó Cantlon. A su vez, Axel valoró la oportunidad que brinda esta elección interna: "Esta Primaria viene a darle un salto de calidad a lo que era Juntos por el Cambio. Le vuelve a dar representaciones a los distintos partidos y permite ampliar el espacio en muchos distritos y ámbitos en los que antes estaba cerrada la participación. Creo que esto mejora la democracia y eso es lo que nosotros estamos buscando desde este lado: ayudar a mejorar la calidad democrática del espacio, porque es lo que también pretendemos que suceda en el país. No podemos pretender un país democrático si dentro del espacio al que pertenecemos políticamente no garantiza esa democracia". Y en esta democracia interna que plantea Juntos para las Elecciones 2021, ambos dirigentes dejaron en claro la gran expectativa que ha despertado la candidatura de Facundo Manes a diputado nacional por la UCR en la provincia de Buenos Aires. "Tanto Axel como yo sabemos que los Manes forman parte de la UCR desde hace muchos años. Facundo entendió que su candidatura venía a unificar a todo el partido y a darle un candidato propio a la UCR. Es un profesional reconocido, un hombre calificado que sabe de lo que está hablando y que, además, es nuevo en la política y por eso le da otra perspectiva a su discurso y a sus ideas. Su participación nos ha dado en cada distrito de la provincia la posibilidad de disputar democráticamente y como la ley manda lo que no podíamos antes por no tener candidato propio. Esto no solo nos abre las puertas de las PASO, sino también las puertas de un radicalismo proyectándose a la Nación. Porque si no vemos este proceso como parte de un camino de construcción hacia 2023, nuestros esfuerzos serían en vano", señaló Buzzini "Y con Manes venimos a demostrar que a través de la política todo se puede transformar. Venimos a aportar nuestras ideas y a consolidar una mesa política en la que el radicalismo va a tener otro papel. Su candidatura y esta interna nos permite recuperar la mística de la militancia. Hay un radicalismo que siempre estuvo y que siempre va a estar para garantizar las instituciones, la transparencia y el trabajo. Y por ello vamos a trabajar", cerró la primera precandidata.

CON LISTA PROPIA Y UNIDAD, EL RADICALISMO COMPETIRÁ CON EL PRO EN LA INTERNA DE JUNTOS. LA LISTA DEL RADICALISMO PRECANDIDATOS A CONCEJALES 1. Romina Buzzini 2. Axel Cantlon 3. Alejandra Pavese 4. Alexis Dellepiane 5. Claudia Giordano 6. Carlos Gómez 7. Silvia Albornoz 8. Víctor Moreno 9. Gabriela Pereyra 10. Mario Palacios PRECANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES 1. Hernán Pirsch 2. Nora Amondaray 3. Nicolás López

BUZZINI Y CANTLON VALORARON LA "DEMOCRACIA INTERNA" QUE SE DA ESTE AÑO DENTRO DE JUNTOS: "VAMOS A PODER ENTENDER QUÉ REPRESENTACIÓN TIENE CADA UNO DE LOS PARTIDOS EN LA CIUDAD", SEÑALÓ AXEL. LA REPERCUSIÓN EN EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE La participación de la UCR con candidato propio en la interna de Juntos y la lista de unidad que ha presentado el radicalismo campanense generarían cambios en el Concejo Deliberante de Campana. Por un lado, el sector que lidera Axel Cantlon ya solicitó que su bloque pase a denominarse Evolución Radical (línea interna que tiene como máximo referente a Martín Lousteau) Por su lado, Romina Buzzini adelantó que buscará la formación de un interbloque radical dentro de la bancada de Juntos por el Cambio. "Siempre planteé esa posibilidad, pero es algo que nos queda por definir, porque debe ser una decisión partidaria. Igualmente, no hay que ver fantasmas por la formación de un interbloque. Desde 2015, la UCR y el PRO tuvieron sus interbloques tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado", marcó. En esa línea, Cantlon también fue consultado sobre qué sucederá en el espacio después de este proceso eleccionario: "Seguiremos trabajando juntos por la ciudad y haciendo nuestros aportes para darle continuidad a lo que está bien y para que cambie lo que creemos que está mal. La democracia interna nos da esta oportunidad en estas elecciones y también nos dará posteriormente la posibilidad de discutir las cosas dentro del espacio de otra manera".

CANTLON CONFIRMÓ QUE SU BLOQUE EN EL HCD PASARÁ A LLAMARSE EVOLUCIÓN RADICAL, MIENTRAS BUZZINI PLANTEARÁ ABRIR UN INTERBLOQUE RADICAL DENTRO DE LA BANCADA DE JUNTOS POR EL CAMBIO. #Ahora El radicalismo presentó su lista de unidad: Romina Buzzini y Axel Cantlon encabezan la boleta que será parte de la interna de Juntos. pic.twitter.com/uLUkFxfIuR — Magui Felizia (@mawifelizia) August 2, 2021

