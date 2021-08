Fue el domingo por la noche, alrededor de las 23. Tenía equipo de GNC. No hubo que lamentar heridos. Este domingo por la noche, vecinos de Campana escucharon una fuerte pero lejana explosión. Fue alrededor de las 23 que el episodio fue tendencia a nivel local por varios minutos, sin respuesta aparente. El misterio fue develado ayer, cuando se supo que el ruido fue producto de la explosión del equipo de GNC de un automóvil que estaba estacionado en las inmediaciones del Club de Chacras "Estancia La Macarena", cuyo ingreso se encuentra en el kilómetro 18 de la ruta 193, partido de Capilla del Señor. Según trascendió, el sonido de la explosión se escuchó no sólo a Campana, sino también en Zárate, como en Los Cardales y el propio Capilla del Señor. El auto quedó completamente destruido, e incluso generó un pequeño cráter sobre la tierra. No hubo que lamentar heridos.

Estaba estacionado en las inmediaciones del club de chacras "Estancia La Macarena" (Foto: La Gaceta de Exaltación).



Explotó un auto en Capilla y se escuchó en Campana

