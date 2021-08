COMBINACIÓN INMINENTE El Gobierno nacional avanza en la combinación de vacunas de distintos laboratorios y se espera que en los próximos días se realicen anuncios importantes para las personas inmunizadas con la primera dosis de Sputnik V. En este sentido, el Ejecutivo analiza comenzar a inocular a quienes recibieron la primera aplicación de la vacuna desarrollada en Rusia con una segunda dosis de Moderna o AstraZeneca. En un contexto donde la presencia de la variante Delta pisa fuerte en el país, con casi cien personas contagias y miles aisladas, la intención del Gobierno nacional es completar los esquemas de vacunación con esta modalidad. Hasta el momento, los ensayos de combinación de fármacos arrojaron buenos resultados, mientras se espera que el resto de las investigaciones finalicen las pruebas para diagramar una estrategia en cuanto a la inmunización de los grupos de riesgo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se realizaron estudios sobre la combinación de Sputnik V con Sinopharm y AstraZeneca, al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales se espera la información de manera inminente.



ALQUILER CALIENTE En un contexto de preocupación por el persistente incremento del costo de vida, los inquilinos que deban renovar contratos se encuentran entre los más afectados, porque tendrán que afrontar en agosto ajustes del 45% en los alquileres. A la suba en alimentos, artículos de primera necesidad y los aumentos en las expensas, quienes alquilan tendrán que asegurarse un buen ingreso para poder pagar el aumento establecido por ley a partir de la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL). Este indicador es publicado diariamente por el Banco Central (BCRA) y agosto será el segundo mes en el que se ajustará mediante este mecanismo introducido por la modificación de la ley de alquileres, sancionada en junio del 2020. Esta fórmula combina la inflación (de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC) y los salarios, de acuerdo con el sueldo promedio de trabajadores estables (Ripte). Según este índice, el incremento de agosto -segundo mes de aplicación- se ubica en torno al 45%, una cifra que resulta inferior al 50,2% de inflación que hasta mitad de año midió el organismo público. FIJA PISO El sindicato de trabajadores de la construcción de la UOCRA llegó a un acuerdo en la reapertura de su paritaria y cerró una suba adicional del 12%, con la que acumulará una actualización salarial del 47,08%. A los tramos del 12% en abril y 10% en julio, se le agregará un 5% nuevo en setiembre, no previsto en la paritaria original firmada en abril pasado. Luego seguirá un 7% en octubre, al que se le agregará otro 5% nuevo en enero de 2022, no pautado en la paritaria original, luego seguirá un 6,80% para febrero y finalmente otro tramo nuevo del 2% para marzo, precisó el sindicato que conduce Gerardo Martínez. La UOCRA era otro de los gremios que había sellado su paritaria meses antes de que comenzará a regir la nueva pauta en torno al 45% debido al alza inflacionaria, y en abril había firmado por el 35,8 por ciento. En la misma situación se encuentran sindicatos como los metalúrgicos de la UOM, que habían firmado en abril por un 35% y ahora están rediscutiendo la paritaria EN CRISIS La cadena de electrodomésticos Ribeiro se presentó en convocatoria de acreedores para tratar de ordenar su pasivo y encontrar inversores y financiamiento que le permita continuar la actividad. Así, se suma a las dificultades exhibidas por otra cadena líder de mercado, Garbarino, cuyos 3.800 empleados hace tres meses que no cobran el sueldo, mientras que este miércoles habrá fue fijada una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Ribeiro, fundada hace 110 años y conducida por la tercera generación de la familia, llegó a tener 83 sucursales y 2.000 empleados, pero en la actualidad sólo tiene un local abierto en Mataderos, y menos de la mitad de los empleados.

3 de Agosto de 2021

