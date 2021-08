P U B L I C











Básicamente el budismo es una religión no-teísta pero, además, representa un método de entrenamiento espiritual, una filosofía y un sistema psicológico. Buddha, palabra sánscrita que significa "el que ha despertado" es un nombre con contenido religioso y honorífico que se aplica a quien ha logrado una completa iluminación espiritual o despertar. Buddha, en español Buda, nació alrededor del año 560 a.C. en una familia próspera en el norte de la India; su nombre real era Siddhartha Gautama. Fue el fundador del budismo y, a diferencia de los líderes de otras corrientes espirituales y hasta religiones, él no se consideraba un profeta, ni un mesías y menos aún un dios. Gracias a su esfuerzo alcanzó una comprensión de la vida y un estado de sabiduría tal, que logró despertar su verdadero potencial. Rinzai, una de las dos principales sectas budistas zen pone en práctica un concepto profundo al referirse a la iluminación y despertar de la sabiduría trascendental, enfatiza abruptamente que, «Solo por sentarte como un Buda no te vas a transformar en un Buda. Te puedes forzar, pero la flama espontánea no va a surgir de esa manera. Así que trata de ser tú mismo, no trates de ser un Buda». El Papa Francisco hizo un parangón entre las enseñanzas de Buda y las de San Francisco de Asís en el encuentro que tuvo con los monjes budistas en el Consejo Supremo "Sangha" que se celebró en la ciudad de Rangún (Myanmar), al referirse sobre el perdón y la paz. Las frases Buddha van más allá de una religión, incitan a la paz espiritual y, por su gran inteligencia, agudeza y sencillez, han inspirado a muchas personas. Algunas frases inspiradoras de la sabiduría budista que podemos compartir, entre tantas, pueden ser: 1. Conquistarse a uno mismo es una tarea más grande que conquistar a otros. 2. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. 3. Si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida entera cambiará. 4. Solo podemos perder aquello a lo que nos aferramos. 5. La paz viene de adentro, no la busques afuera. 6. El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. 7. Así como una vela no brilla sin fuego, el hombre no puede existir sin una vida espiritual. 8. El amor verdadero nace de la comprensión. 9. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. 10. Mejor que mil palabras vacías, una sola palabra que pueda traer paz. 11. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. 12. Nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra. 13. No hay miedo para alguien cuya mente no está llena de deseos. 14. Como el ternero a la vaca, por pequeño que sea un deseo, te mantiene atado. 15. Tres cosas no se pueden esconder: el Sol, la Luna y la verdad. Vale la pena tener en cuenta estas 15 frases budistas. Los Dalai Lama, según la religión budista, son la manifestación del Buda de la Compasión, quien elige reencarnarse en ellos para seguir sirviendo a la humanidad. El actual Dalai Lama, cuyo nombre real es Tenzin Gyatzo (1935), es el decimocuarto y es un hombre al que le gusta inspirar a través de la palabra.



