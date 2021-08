Efemérides del día de la fecha, 3 de Agosto

DÍA DEL PESCADOR DEPORTIVO Celebrado desde el año 1951, en esta jornada se conmemora la fundación del Club de Pescadores de Buenos Aires, el primero en América Latina, en el año 1903. El mismo fue fundado en el denominado "Muelle de los Franceses", lugar donde en el siglo pasado empresas carboneras francesas desembarcaban su producto, y que se encontraba deteriorado hasta que un grupo de pescadores lo reparó para poder seguir pescando; a su vez, construyeron una casilla para depositar sus pertenencias y los elementos de pesca. En su primer Asamblea, don Rosario Grande fue elegido Presidente del club. Más adelante, en el año 1923, el Club obtuvo su personería jurídica y, en el año 1937, se inauguró oficialmente el edificio social. Asimismo, en este día se homenajea a los pescadores deportivos por su perseverancia, paciencia y esfuerzo.



JAVIER MASCHERANO DEBUTA EN PRIMERA DIVISIÓN Sucedió en la primera fecha del Torneo Apertura 2003 cuando Manuel Pellegrini decidió que el joven de 19 años ingresara al campo de juego en reemplazo de Fernando Crosa: "Entré en los últimos 10 minutos, pero para mí fue muy importante. No estuve nervioso ni sentí la presión". En ese entonces, River se enfrentaba contra Nueva Chicago en "El Monumental"; los visitantes abrieron el marcador con gol de Daniel Tilger pero Guillermo Pereyra y Fernando Cavenaghi aseguraron el triunfo del local. "El Jefecito" jugó 46 partidos en River y marcó un gol; además, se consagró campeón del Torneo Clausura 2004 antes de partir a Corinthians (Brasil) al año siguiente. Cabe agregar que, aproximadamente 3 semanas antes, Mascherano había debutado en la Selección en un amistoso frente a Uruguay en el Estadio Ciudad de La Plata. Por decisión del entonces entrenador, Marcelo Bielsa, el jugador fue titular durante los 90 minutos de aquel partido que finalizó en empate. Así, Mascherano jugó el primero de los 147 partidos en los que defendió la "albiceleste" y se convirtió en un emblema de la misma; se consagró campeón del Campeonato Sudamericano Sub-20 (2003) y el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 (2004) y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y Pekín 2008.



SE LANZA "HYSTERIA" Un día como hoy en el año 1987, "Def Leppard" lanzaba su cuarto disco "Hysteria". Producido por Robert John "Mutt" Lange e integrado por canciones compuestas por la banda británica junto a Lange, el disco fue uno de los más exitosos y aclamados del grupo: "Creo que es lo mejor que hemos hecho. Fue nuestro cenit comercial y creativo. La mayoría de los créditos son para ´Mutt´ Lange porque realmente nos empujó a hacer algo diferente" expresó Phil Collen. Entre las canciones se encuentran "Pour some sugar on me", "Love bites", "Armageddon it", "Women" y "Animal".



Efemérides del día de la fecha, 3 de Agosto

