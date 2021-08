P U B L I C





Estimados La Auténtica Defensa: Estoy sorprendido por la escasa importancia que ese diario tan leído en Campana le otorga a la falta de Segunda Dosis de Sputnik V a muchos habitantes de más de 70 años en Campana. El Gobierno Provincial vacunó con la 2da dosis a personas que habían sido vacunadas hasta el 29 de marzo de 2021. Quienes fueron vacunados desde el 30 de marzo en adelante fueron dejados "a la buena de Dios" y de su propia naturaleza con la consigna irónica: "Siga esperando, el Estado lo cuida". Me extraña que ese diario no se interesara en esta porción de la población y lo atribuyo que quizás se evalúa que una porción importante de ellos no participaría de las próximas elecciones y que por lo tanto convendría políticamente abonar el terreno para votantes más jóvenes y más proclives al voto. Sin otro particular los saludo cordialmente Miguel Ángel Sierra DNI- 6150193



Correo de Lectores:

"Siga esperando, el Estado lo cuida"

Por Miguel Ángel Sierra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: