Proteger la lactancia materna: Una responsabilidad compartida

Es indiscutible que la leche materna es el mejor alimento que podemos darle a nuestro/a hijo/a. En nuestro país tiene que dejar de ser un privilegio dar la teta y pasar a ser un derecho.

¿Sabías que 1 de cada 4 mujeres nunca recibió asesoramiento sobre lactancia durante el embarazo? No podemos invisibilizar que muchas mujeres no eligen la lactancia materna y también están en todo su derecho. Pero sin información no podemos elegir libremente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego una lactancia complementaria hasta los 2 años. ¿Pero cómo podemos seguir estas recomendaciones sin reflexionar primero acerca del contexto desfavorable en el cual estamos inmersas las madres que amamantamos y criamos? ¿Cómo hacemos para sostener la lactancia si las licencias ma/parentales nos exigen volver al trabajo remunerado (si tenes la suerte de tenerlo) en 45 días (salvo excepciones)?

¿Cómo haces para sostener la lactancia si tenes que sacarte leche en un baño del trabajo mientras te golpean la puerta? Si tenes que almacenar el alimento en la heladera compartida con tus compañeros.

Para poder sostener la lactancia es necesario el apoyo de toda una comunidad y del Estado. Es necesario que se cumplan las leyes nacionales y provinciales que son profundamente ignoradas y que tenes que conocer (Ley 26873, 2958, 2524, 20744).

También es necesario eliminar la brecha existente entre la regulación del trabajo público, privado e independiente.

Creo que es indispensable detenernos a pensar en estas cosas. Pedí asesoramiento, consulta con tu médico (Obstetra, Pediatra). Pidamos el cumplimiento de las leyes.

La lactancia materna es un acto revolucionario directamente relacionado con la soberanía alimentaria.

Vamos por más lactancias soberanas, placenteras, libres de mandatos. Es nuestro derecho y el de nuestros hijos/as.







Dra. Andrea Gianaculopulo, Médica Pediatra UBA y SAP (M.P 57372) - NotiCMR - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606