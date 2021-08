Convierten un búnker de la Segunda Guerra Mundial en una casa escondida en el bosque

Un estudio de arquitectos remodeló un búnker de la Segunda Guerra Mundial y lo convirtió en una magnífica propiedad para aquellas personas amantes de unas vacaciones de ensueño. Ubicado sobre una colina en la bahía de Ringstead, en el condado de Dorset de Gran Bretaña, la imponente estructura de hormigón será transformada en una lujosa casa para descansar junto al mar. El búnker, construido en 1941, formaba parte de una estación de radar de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) para detectar a los aviones alemanes de la Luftwaffe. La edificación pertenecía al sistema Chain Home, una serie de estructuras de hormigón instaladas a lo largo de la costa del Canal de la Mancha para descubrir a las aeronaves enemigas con la finalidad de ofrecer a los comandantes el tiempo suficiente para reunir sus fuerzas y rechazar el ataque. Una vez que la amenaza de los bombardeos de la aviación nazi llegó a su fin, la estructura se utilizó para detectar el lanzamiento de los misiles balísticos de combate de largo alcance V2, que fueron empleados por los alemanes contra el sureste de Inglaterra. Y cuando la guerra finalizó, algunos búnkeres se reactivaron para vigilar a los bombarderos soviéticos hasta los años cincuenta. Sólo unos pocos de estos lugares permanecen intactos en la actualidad, y esta guarida en particular es uno de ellos. Tras el desmantelamiento y la retirada de las antenas, en 1974, el búnker quedó inactivo dentro del terreno de una granja lechera que pertenece a la misma familia desde hace más de 400 años. Ahora, el estudio de arquitectos Lipton Plant, que transformará el búnker en una casa de vacaciones, presentó los diseños de la nueva propiedad en nombre de Johnnie Russell, el propietario de la hacienda. Uno de los detalles más sorprendentes del búnker es que está escondido en pleno paisaje campestre y resulta casi invisible de observar desde el exterior. Se encuentra oculto por la maleza y los altos pastizales dentro del campo y no tiene ventanas. Por esta razón, Lipton Plant agregarán una gran ventana con un efecto de explosión de bomba en la sala principal del búnker para que los huéspedes puedan disfrutar de las impresionantes vistas hacia el mar. La renovación de la propiedad también incluye una cocina, un lavadero, un living comedor, un dormitorio principal, una segunda habitación, un baño y una terraza. A pesar de la transformación, Russell pidió a los arquitectos que respetaran la atmósfera general de la construcción de la propiedad. "El diseño del búnker está profundamente arraigado en la historia de la estructura como un refugio de radar de la Segunda Guerra Mundial y busca celebrar este significado histórico", aseguró el estudio Lipton Plant al periódico británico Metro. "Las aberturas y los tragaluces son los únicos cambios externos que tendrá el edificio, que quedará sumergido en el paisaje tal cual estaba previsto. En el interior, los muros de hormigón se dejarán a la vista para mantener la estética del búnker", afirmaron. No se trata de un búnker subterráneo, sino de una estructura que se integra en el paisaje. "La naturaleza se apoderó del edificio para fundirlo con la naturaleza y camuflarlo con la vegetación. Además, La vista hacia la costa es impresionante y está enmarcada por el paisaje a ambos lados", indicaron los arquitectos. Falta cada vez menos para que los amantes de los viajes y de la historia, puedan disfrutar de esta colosal estructura de la Segunda Guerra Mundial y reservarla para descansar junto al mar y escondidos entre el paisaje. Fuente: https://www.lanacion.com.ar/

Convierten un búnker de la Segunda Guerra Mundial en una casa escondida en el bosque

