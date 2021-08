Android: los celulares con más de 10 años no podrán iniciar sesión con cuentas de Google

Google retirará el próximo mes el soporte que permite que los teléfonos con la séptima versión de Android (Gingerbread) o una más antigua puedan iniciar sesión con una cuenta de Google en servicios como Gmail o YouTube. A partir de septiembre de este año, las versiones de Android desde v1 hasta v2.3.7 ya no podrán iniciar sesión con una cuenta de Google, como ha informado la compañía a los usuarios que tienen instaladas estos programas, según recogen en 9to5Google. Google está enviando un correo electrónico a todos aquellos usuarios con dispositivos activos con Android 2.3.7 y versiones inferiores. En ese email, les advierte de que pronto dejará de permitir el inicio de sesión en su cuenta en las aplicaciones de Google. La versión con más de 10 años en el mercado, es la séptima del sistema operativo móvil Android. La actualización 2.3.7 fue lanzada en septiembre de 2011. Su nombre Gingerbread significa pan de jengibre. "Si alguien inicia sesión en su dispositivo después del 27 de septiembre, es posible que obtenga errores de nombre de usuario o contraseña cuando intente utilizar productos y servicios de Google como Gmail, YouTube y Maps", explica Zak Pollack, de la comunidad de soporte de Google. Al ser equipos tan antiguos, la compañía considera que son obsoletos. En el comunicado no se argumenta el motivo de esta decisión, pero previsiblemente la seguridad haya sido una de las razones. Cuando los usuarios de las versiones antiguas de Android intenten iniciar sesión encontrarán un mensaje de error al introducir el usuario y la contraseña. Aunque algunos servicios seguirán estando disponibles para su uso sin inicio de sesión. Los usuarios también tendrán limitadas otras acciones, como por ejemplo, introducir en el dispositivo otra cuenta o crear una nueva cuenta de Google o iniciar sesión tras un reseteo de fábrica del terminal. El porcentaje actual de versiones inferiores a Android 4.0 es menos de un 0,2%, según los últimos datos de distribución de Android. Pese a ello, hay más de 3.000 millones de dispositivos Android. Adiós a la APK Desde este mes de agosto Google anunció que dejaba de usar el formato APK para las aplicaciones Android que se distribuyeran desde la Google Play Store. Este cambio se anunció como una mejora ya que las aplicaciones ocuparían menos y serían más seguras. Una de las características distintivas del sistema operativo es que se permite la instalación de apps no sólo desde tiendas distintas a Google Play sino directamente desde los archivos APK de las mismas. Se trata de una funcionalidad beneficiosa para los desarrolladores pero que también ha fomentado durante años la piratería de apps y juegos que han tenido que recurrir a distintos métodos (como el registro online) para intentar frenar estos comportamientos. El equipo que supervisa los movimientos de Android empezará a obligar a los desarrolladores a que sus aplicaciones adopten el estándar Android App Bundle que se presentó en el año 2018 y que hasta ahora se ha implementado en muchas apps. Pronto, el formato AAB será obligatorio. Con la llegada del formato Android App Bundle de forma masiva se reducirá el tamaño de las propias apps en un 15% de media frente al clásico, y pronto extinto, formato APK. El motivo de esto es que el desarrollador carga en Google Play todo el contenido de su app pero los usuarios sólo descargan los recursos necesarios para su propio teléfono móvil.

