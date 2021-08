Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 03/ago/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 03/ago/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Juegos Olímpicos:

Será este miércoles desde las 7.00. En tanto, el Básquet también buscará meterse hoy entre los cuatro mejores: juega desde las 9.00 ante Australia. Mientras Agustín Vernice avanzó a la final de K1 1000 metros. Después de ese golpe que significó para el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped el quedar eliminado en Cuartos de Final en Rio 2016, la revancha llegó rápido. Y con espíritu de Leonas: las chicas argentinas derrotaron 3-0 a Alemania con una gran producción general y volvieron a las semifinales de un Juego Olímpico, tal como había ocurrido en Sidney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. Sí: la leyenda sigue viva. Y ahora buscará una nueva medalla: mañana desde las 7.00, el conjunto dirigido por "Chapa" Retegui se medirá frente a India (que sorprendió 1-0 a Australia) por el boleto a la final olímpica. Otra leyenda que intentará seguir ampliándose será la del básquet argentino. Después de alcanzar al menos la semifinal en Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, el Alma tendrá hoy la oportunidad de volver a zona de medallas cuando enfrente a Australia desde las 9.00 de la mañana por los Cuartos de Final. Quien soñó con colgarse una presea hasta última instancia fue Agustín Vernice en canotaje: en la prueba K1 1.000 metros, el oriundo de Olavarría superó los Cuartos de Final (fue 2º en su serie) y también las semifinales (4º) para quedar entre los ocho que disputaron la final olímpica. Sin embargo, el palista argentino no pudo pasar del 8º puesto en la final y debió conformarse con un muy meritorio diploma olímpico en Tokio. En la madrugada de hoy también se definían medallas en Yachting en las respectivas Medal Race de cada clase. Antes del cierre de esta edición, en 49er FX, las argentinas Victoria Travascio y Sol Braz ganaron esa última carrera, pero no les alcanzó para subirse al podio (quedaron quintas, a solo 4 puntos). En tanto, en Nacra 17 participaban Santiago Lange y Cecilia Carranza, aunque sin chance de medalla. Mientras la última esperanza argentina quedaba en la clase Finn, donde Facundo Olezza buscaba el podio (marchaba 6º en la General). Otro sueño argentino que transcurría en la madrugada de este martes era el del Vóley masculino: el Seleccionado dirigido por Marcelo Méndez se clasificó a Cuartos de Final luego de lograr un triunfazo 3-0 sobre Estados Unidos el domingo por la mañana y se enfrentaba esta madrugada con Italia, buscando volver a una semifinal olímpica después de 21 años (la última vez fue en Sidney 2000). En cambio, Las Panteras se despidieron de Tokio sin poder sumar sets a favor: en su última presentación cayeron 3-0 frente a China. Igualmente, tras afrontar un grupo durísimo, se llevan consigo una experiencia que será vital para seguir consolidando el crecimiento del Seleccionado femenino.

CON GOLES DE ALBERTARIO, GRANATTO Y RAPOSO, LAS ARGENTINAS VENCIERON 3-0 A ALEMANIA EN CUARTOS DE FINAL. SE CAYÓ, SE LEVANTÓ Y GANÓ En la segunda serie de los 1.500 metros femeninos, Sifan Hassam demostró todo su potencial con una victoria fantástica: cuando empezaba la última vuelta de la carrera y marchaba en el fondo del pelotón, la neerlandesa tropezó con la keniana Edinah Jebitok y cayó sobre la pista, quedando muy relegada respecto a sus competidoras. Así, la atleta que se propuso ganar esa prueba y también las de 5.000 y 10.000 metros parecía quedarse afuera tempranamente. Sin embargo, Hassam se levantó e inició un furioso sprint que no solo la ubicó en zona de clasificación a las semifinales, sino que también le permitió quedarse con la victoria en esa segunda serie. Al día siguiente, conquistó su primer oro: se impuso en los 5.000 metros con otro impresionante sprint final. Otra fabulosa historia que dejó este Juego Olímpico en Atletismo también ocurrió el domingo en Salto en Alto: el italiano Gianmarco Tamberi y el qatarí Mutaz Essa Barshim tenían idénticas marcas tras superar 2,37 metros y después de fallar ambos al intentar superar los 2,39 metros, rechazaron realizar el desempate y terminaron compartiendo la medalla de oro. Para Italia fue una jornada fantástica, porque Lamont Marcell Jacobs venció en los 100 metros llanos (tiempo de 9s80), se convirtió en el sucesor del jamaiquino Usain Bolt y se quedó con la medalla de oro en la prueba más espectacular que tiene el atletismo, deporte madre de los Juegos Olímpicos.

