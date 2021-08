El autor del gol de la victoria sobre Atlético de Rafaela aseguró que Villa Dálmine tiene material para pelear más arriba. Si bien había debutado en el empate en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, el delantero Lautaro Díaz se sumó a la lista de jugadores que convirtieron goles en su primer partido oficial con la camiseta de Villa Dálmine en Mitre y Puccini. Una lista que, por ejemplo, también integran Catriel Sánchez, Ijiel Protti y Pablo Ruiz, entre otros. "Fue un gran pase de Germán (Díaz). Pensé que Sara llegaba antes hasta que lo vi dudar y le metí ritmo. Así llegué antes, la pude puntear y después definir", contó el extremo de 23 años, quien se sumó al Violeta a préstamo desde Estudiantes de Buenos Aires. Su arribo se dio junto a los de Ezequiel D´Angelo y Francisco Nouet. Y entre los tres, junto a la continuidad de Germán Díaz y la inserción de Juan Cruz Franzoni en el once titular, han logrado cambiarle la cara al ataque del equipo de nuestra ciudad. "Marcelo (Franchini) me pide que encare y que proponga el mano a mano cuando tenga la pelota. Y que sin la pelota pique a los espacios o ataque el área cuando llegue el centro del otro lado", explicó en diálogo con LAD. Sin embargo, Lautaro no le dio mayor crédito a la ofensiva que al resto del equipo en la victoria ante Atlético de Rafaela. "La defensa estuvo muy firme y fue clave para que podamos ganar", remarcó. En cuanto al triunfo sobre La Crema, el atacante consideró que resultó muy valioso para encarar de la mejor manera la segunda rueda. "Veníamos de empatar en Mendoza y los empates de visitantes son importantes, sobre todo si después les agregas una victoria como local. Entonces siento que logramos una buena victoria para este arranque y, sobre todo, para nuestro futuro. Esperemos ahora poder traernos los tres puntos de Puerto Madryn", señaló. Su arribo a Campana se dio en los días previos al viaje a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia. Y un par de entrenamientos le alcanzaron para construirse una imagen positiva del plantel: "Desde el primer día que me sumé me dí cuenta que este equipo no está para estar último. Es un plantel al que no se le han dado los resultados, pero que tiene muchas ganas y mucha garra", destacó. Y luego, con esa misma visión, agregó: "Estoy convencido que el equipo está para mucho más. No sé para qué, pero sí que está para mucho más y que vamos a pelear por eso".

EL PRIMER GRITO DE LAUTARO DÍAZ EN MITRE Y PUCCINI VALIÓ LA VICTORIA SOBRE ATLÉTICO DE RAFAELA. LLEGA UN CENTRODELANTERO A Villa Dálmine todavía le queda la oportunidad de sumar un refuerzo más para la segunda rueda y la idea del cuerpo técnico y la dirigencia siempre fue incorporar un delantero centro. Sin embargo, las distintas negociaciones se fueron dilatando más de lo deseado en un mercado poco propicio para las posibilidades del Violeta, que tiene tiempo hasta el jueves para cerrar este último fichaje. En este contexto, en Mitre y Puccini finalmente se habrían decantado por Alexis Vega, un atacante de 21 años que forma parte de la Reserva de Estudiantes de La Plata, institución a la que arribó desde Villa Mitre de Bahía Blanca. Incluso, el espigado delantero (1,90 metros de estatura) se presentaría hoy a entrenar con el plantel y podría firmar su vínculo en las próximas horas. Hasta el momento, para esta segunda rueda, Villa Dálmine incorporó a Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo y Lautaro Díaz, mientras que también sumó a Francisco Nouet, quien regresó de su préstamo en Flandria y, por ello, no ocupó plaza de refuerzo.

ALEXIS VEGA, DE LA RESERVA DE ESTUDIANTES, SERÍA NUEVO REFUERZO DEL VIOLETA. SE CERRÓ LA 19ª FECHA La segunda jornada de la segunda rueda de la Zona B de la Primera Nacional concluyó ayer con el empate sin goles que protagonizaron Santamarina e Instituto (el campanense Joaquín Arzura estuvo entre los suplentes) en Tandil. Anteriormente, el domingo jugaron: San Telmo 1-0 Independiente Rivadavia, Almagro 2-2 Gimnasia (J), Güemes (SdE) 0-0 Tristán Suárez y Deportivo Morón 1-0 Ferro Carril Oeste. Con estos resultados, Güemes manda con 35; Barracas Central es escolta con 32; Deportivo Morón quedó tercero con 30; mientras Brown (A), Defensores de Belgrano, Gimnasia (J) y Almagro comparten el cuarto puesto con 28. Por su parte, Villa Dálmine se encuentra anteúltimo con 16 unidades. En tanto, en la Zona A, Almirante Brown se volvió a despegar como único líder tras igualar 0-0 como local frente a Mitre (SdE). El que no detiene su avance es Quilmes, que superó 3-0 como visitante a Gimnasia (M) y ya se ubica en el tercer puesto. Por su parte, San Martín de Tucumán desaprovechó su chace de llegar a la cima al empatar sin goles con Estudiantes (BA), mientras Estudiantes (RC) igualó 1-1 con Agropecuario. Y ayer, Nueva Chicago le asestó un duro golpe a Atlanta al ganarle 1-0 en lo que apenas fue su segunda victoria del campeonato (primera con Walter Marchesi como DT).

Villa Dálmine:

Lautaro Díaz; "Este equipo no está para estar último"

