La abuela campanense de Ricardo Montaner

El cantautor argentino naturalizado venezolano mencionó la historia durante el programa "La Voz Argentina" de TELEFÉ. Con más de 30 años de trayectoria y más de 100 millones de discos vendidos, el cantautor argentino naturalizado venezolano Ricardo Montaner (63) es uno de los jurados protagonistas de una nueva temporada del reality musical "La Voz Argentina" que se emite por Telefé. En la emisión del último domingo, antes de una "batalla" entre dos integrantes de su equipo, Montaner mencionó el origen campanense de su abuela. Cuando junto a Nahuel Pennisi le preguntaron a la participante Jazmín "Jacinta" Sandoval (29) de dónde era, contestó de Zárate. Fue entonces que Montaner relató cómo su abuelo Laurentino cabalgaba desde Zárate hasta Campana con su guitarra para enamorar a Rosa, con quien terminó casándose. Dicho sea de paso, "Jacinta" ganó la batalla de esa noche y continúa en el "Equipo Montaner". Aun así, Victoria May (18) también seguirá en el programa dado que los hijos de Montaner, Mau y Ricky, "robaron" para su equipo a la participante descartada por su padre. Montaner le escribió una canción a su abuela campanense y la grabó en un disco. "Abuelita" está incluida en el álbum "Cada Día", publicado por el sello Disco Trus en 2016.

Victoria May, la zarateña Jazmín Sandoval, Nahuel Pennisi y Ricardo Montaner, durante la emisión del domingo. ABUELITA Abuelita, abuelita, pasito lento y tu piel suavecita

Aferrada a tu mecedor tejiendo el tiempo

Bordando el amor con tu mirada

Puesta en un rincón, triste y lejana meciendo el adiós

El invierno otra vez llegó y con el frío la humedad

El dolor ese recuerdo que quebró tu piel

Y tus deseos de vivir también

Abuelita, abuelita, pasito lento y tu piel suavecita

Abuelita, abuelita mi viejita

Más de setenta y sigues estando bonita

En tu memoria vaga una canción

La serenata en un domingo de sol

Cuando la lágrima de pronto asomó

Y te das cuenta que el tiempo voló

Cómo no voy a acordarme cuando amasabas en casa

Y jugaba a las escondidas para robarte el pan de la cocina

Y los domingos en familia éramos más de veinte

Rodeando la gran mesa y el asado a la parrilla

El vino, el fútbol después

Y las famosas discusiones de los mayores

Que si la política, que si la plata

Que si aumentó el costo de la vida

Que si el perro viejo mordió a uno de los chicos yo no sé

Terminábamos siempre igual

Como todos los domingos, a las patadas

Pero a la semana siguiente

Volvíamos como siempre a casa de la abuela

A tu casa, a la casa de la viejita bonita de la abuelita

Abuelita, abuelita. (Ricardo Montaner - Cada Día - 2016)

La abuela campanense de Ricardo Montaner

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: