Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. El Caminante del Cielo es la búsqueda y la exploración. También las alternativas que empiezan a aparecer cuando abrimos la conciencia, o despertamos. DÍA 10 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 10 DE LA LUNA 1 MAGNÉTICA DEL MURCIÉLAGO QUE VA DESDE EL 26/7 AL 22/8. DÍA 3 DE LA 2DA SEMANA DEL AÑO, SEMANA BLANCA DEL CASTILLO ROJO DE INICIAR. ESTAMOS EN EL DÍA 233 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR. Kin 233-Caminante del Cielo 12 guiado por la Serpiente. El Tono 12 es la seguridad que sentimos al brindar ayuda a los demás. Compartir, abrirnos también a recibir ayuda. Es sentirnos orgullosos de cooperar sin mirar a quien, ni en cuanto, ni cómo. También es la familia, el clan, la sociedad, el país. Día excelente para reunirse, para brindar una mano, para sentirse parte del TODO. Hoy podemos estar sensibilizados por el hambre, por las guerras, por los pobres, las tragedias, la pandemia. El Caminante es Energía de movimiento así que también bueno para viajar, ya sea un viajecito acá nomas, viaje astral o viaje largo. (Claro que en Argentina, salís pero no sabes si podes volver). Es una Energía especial porque es el punto justo entre el Cielo y la Tierra. Poder ser ni tan terrenales ni tan místicos es la tarea de hoy y de estos 13 días, eso es parte del aprendizaje que tenemos que hacer. Es la frecuencia de la búsqueda espiritual, las verdades trascendentes y la conexión con el alma. Hoy podemos estar hiperquinéticos, inquietos, curioseando todo, investigando. Esta energía nos puede predisponer también si no estamos en eje, a no poder terminar con lo que empezamos, por la inestabilidad que nos aporta, entonces es más difícil continuar en el camino de lo que estábamos haciendo. Día buenísimo para meditar sobre nuestros vínculos familiares y de amistades, esto además se potencia con el Año Semilla. También es óptimo para liberar el control mental para poder correr los obstáculos del camino, Piensen que en esta Trecena venimos sacando obstáculos tras obstáculos, en el día luna, en el día humano, en el día Caminante, ufff, Así vamos a vibrar todo el año, recuerden que esta Trecena nos rige hasta el 24/7/22. Hoy meditar, darse un paseíto por algún lado que aporte la bohemia necesaria y por otro, que aporte aventura, ni hablar por un lugar de moda, que al caminante le encanta. La Energía Caminante quiere todo eso y mucho más. ¡Que tengan un hermoso día en movimiento y a explorar!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Caminante del Cielo 12 - Energía del 04/08/2021 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip

