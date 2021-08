Efemérides del día de la fecha, 4 de Agosto

P U B L I C





DÍA DEL PANADERO Esta celebración fue reconocida oficialmente por el Congreso Nacional en el año 1957 y tiene el propósito de conmemorar la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, el primer sindicato de panaderos del país, en el año 1887. La misma fue fundada por iniciativa de los anarquistas italianos Ettore Mattei y Errico Malatesta. En enero del año 1888, los panaderos realizaron una huelga en la que reclamaron el aumento de los salarios y mejoras en las condiciones laborales, lo cual consiguieron tras 10 días de protestas. Así, los panaderos retornaron a las cocinas y dejaron un mensaje en sus facturas; el "vigilante" ridiculizaba a la policía, las "bolas de fraile" y los "suspiros de monja" a la Iglesia, los "cañones" y las "bombas" al Ejército y los "libritos" eran una crítica a la educación impuesta por el Estado.



FALLECE VICENTE DE LA MATA Vicente de la Mata nació el 15 de enero del año 1918 en Rosario, Santa Fe. Inició su carrera futbolística en Central Córdoba de Rosario, club en el que debutó en Primera División a los 17 años y, al año siguiente, se consagró campeón del Torneo Gobernador Luciano Molinas. En el año 1937 debutó en la Selección, en la victoria 1 a 0 frente a Perú, por el Campeonato Sudamericano 1937; en la final frente a Brasil el jugador de 19 años convirtió los goles que le dieron el título a la "albiceleste" además fue elegido "Mejor jugador del torneo". Ese mismo año, pasó a integrar el plantel de Independiente, equipo en el cual salió campeón del Campeonato de Primera División (1938, 1939 y 1948), la Copa Ibarguren (1938 y 1939), Copa Aldao (1938 y 1939) y la Copa Escobar (1939). Cabe agregar que, en el año 1939, convirtió uno de los goles más recordados de su carrera en la victoria 3 a 2 ante River; en ese entonces, tras gambetear a cinco rivales, definió frente al arquero Sebastián Sirni: "Yo diría que a ese gol lo hizo famoso la gente. No creo que fuera para tanto […] Para muchos fue el mejor gol de mi campaña, pero yo me quedo con los dos que le marqué a Brasil en el Sudamericano". En el año 1951 continuó su carrera en Newell´s Old Boys y, cuatro años después, colgó los botines. Con el correr de los años fue director técnico de Central Córdoba, Deportivo Morón y Dock Sud además trabajó en las divisiones inferiores de Independiente. En cuanto a la Selección, "Capote" salió campeón del Campeonato Sudamericano (1945 y 1946). Falleció en el año 1980 en Rosario, Santa Fe.



"VISION OF LOVE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1990, el sencillo "Vision of love" de Mariah Carey destronaba a "She ain´t worth it" de Glenn Medeiros junto a Bobby Brown del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Mariah Carey" (1990) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Ben Margulies, la canción está inspirada en las adversidades que enfrentó la artista y su determinación para cumplir su sueño: "La canción es muy especial para mí porque resume la historia de mi sueño de convertirme en artista discográfico, aunque la mayoría de la gente la interpreta como una canción de amor".



Efemérides del día de la fecha, 4 de Agosto

