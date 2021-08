Sr. Director de la Auténtica Defensa Agradeceré la publicación de la presente; Hace muchos años (casi 75) que gracias a mi abuelo Don Vicente Sdrubolini conocí la biblioteca Jean Jaures de quien Don Vicente era un asiduo lector afiliado y afiliado al Partido Socialista, en aquella época los integrantes de las Comisiones Directivas que manejaban el comité local eran preclaros e importantes vecinos de Campana que me honré de haberlos conocido. Prima en mis recuerdos el diario IDEAS que era asiduamente recibido en casa de mi abuelo y que gracias sus lecturas me fui interesando en los principios del Socialismo de esa época. Sirva este prólogo para dejar que estoy totalmente de acuerdo con declarar ese antiguo edificio que es aún la sede del Socialismo como monumento histórico junto con la casa de los Costa, me alegraría que se pueda publicar en algún momento una lista de los antiguos socios para que mucha que vive en esta Ciudad comprenda el valor histórico de ese predio. Agradeciendo desde ya su deferencia me despido del Sr. Director saludándolo muy atte. Carlos A. Stortoni DNI 4731739





Correo de Lectores:

Mi abuelo Don Vicente y la Biblioteca

Por Carlos A. Stortoni

