La Selección se impuso 3-2 en Cuartos de Final y chocará mañana en semifinales frente a Francia. Desde las 7.00 de hoy, Las Leonas buscaban asegurarse un lugar en el podio en su duelo ante India. En la final ya espera Países Bajos. Después de borrar a Estados Unidos en primera fase, algo que no sucedía desde Sidney 2000, la Selección Argentina de Vóley fue por más y en Cuartos de Final se cargó también a Italia, que sigue sin poder coronarse en un Juego Olímpico. Los dirigidos por Marcelo Méndez volvieron a demostrar un altísimo nivel en Tokio y en un duelo con tintes épicos, se impuso finalmente por 3-2 con parciales de 21-25, 25-23, 25-22, 14-25 y 15-12. Los goleadores albicelestes fueron sus receptores-punta Facundo Conte (19 puntos) y Ezequiel Palacios (18), mientras el opuesto Bruno Lima logró en el momento decisivo reponerse de un rendimiento irregular: cuando Argentina perdía 10-8 en el tiebreak, el sanjuanino sumó dos puntos consecutivos desde el servicio y, posteriormente, conectó un furioso contrataque para poner al combinado nacional al frente. Y en el primer match-ball, luego de un punto interminable en el que Santiago Danani demostró toda su capacidad y ubicuidad como líbero, el siempre lúcido y talentosos Luciano De Cecco encontró al "Heredero", quien estableció el 15-12 con el que se selló el triunfo. De esta manera, Argentina vuelve a una semifinal olímpica de vóley después de 21 años. Y ahora buscará, al menos, repetir aquel histórico bronce conseguido en Seúl 1988 de la mano del equipo en el que brillaban Hugo Conte (padre de Facundo y actual comentarista de TyC Sports), Waldo Kantor, Daniel Castellani, Esteban Martínez y Raúl Quiroga, entre otros. "Estamos muy felices. Era algo muy difícil, pero lo logramos como equipo, todos. Aprovechamos los momentos de cada uno, bancando los momentos malos de cada uno. Estamos juntos en esto. Pero todavía queda... No vinimos para llegar a la semi nada más, vinimos a buscar el souvenir de metal que todos queremos", señaló entre lágrimas Facundo Conte tras la victoria sobre Italia. Mañana jueves, desde las 9.00 (hora argentina), los dirigidos por Marcelo Méndez enfrentarán a Francia (bajó a Polonia) en una de las semifinales y con el antecedente de ya haber vencido a los galos en la primera fase. La otra llave la protagonizarán Rusia y Brasil, otros dos de los integrantes del durísimo grupo que Argentina debió atravesar inicialmente. Por su parte, este miércoles desde las 7.00, Las Leonas buscaba asegurar su lugar en el podio olímpico al enfrentar en la segunda semifinal a India. Anoche, Países Bajos se convirtió en finalista al golear 5-1 a Gran Bretaña, que jugará el partido por la medalla de bronce frente al perdedor del duelo entre Argentina e India. En tanto, en Yachting, en la madrugada de ayer concluyó la clase Finn, donde dos penalizaciones en la Medal Race alejaron al argentino Facundo Olezza de la pelea por las medallas. Finalmente, concluyó en el octavo puesto esa última carrera y culminó 6º en la General. De esa manera, como Santiago Lange y Cecilia Carranza ya no tenían chances en Nacra 17 (ganaron la Medal Race y finalizaron en 7ª posición en la General), Argentina cerró su participación en Yachting con tres diplomas olímpicos (también lo lograron Victoria Travascio y Sol Branz en 49er FX), pero sin medallas. La última vez que no había sumado preseas en esta disciplina había sido en Barcelona 1992. En aguas japonesas, ayer también compitieron la nadadora Cecilia Biagioli (fue 12ª en los 10K en Aguas Abiertas, en lo que fue su quinta participación olímpica) y el palista Rubén Rézola, quien fue 2º en su serie de K1 200 metros y avanzó a las semifinales de la competencia. CHINA, AL FRENTE El medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio seguía mostrando anoche a China como el país con mayor cantidad de preseas doradas: 32 en total (además, también sumó 21 de plata y 16 de bronce). Por detrás se ubicaban Estados Unidos (25-29-21), Japón (19-6-11) y Australia (14-4-16).

El vóley argentino también bajó a Italia y peleará por las medallas

